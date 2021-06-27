سيـــاســة

«حقوق البرلمان» تطالب «التعليم العالي» بالتحقيق في واقعة التنمر ضد فتاة الفستان

وتطالب بتدخل الدكتور خالد عبد الغفار للتحقيق فى هذه الواقعة واعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام
ياسمين فواز 8:04 م, الأحد, 27 يونيو 21 8:04 م, الأحد, 27 يونيو 21

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أعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان برئاسة النائب طارق رضوان رفضها وبشكل قاطع لواقعة التنمر، التي تعرضت لها الطالبة حبيبة طارق، بجامعة طنطا، في الواقعة المعروفة بـ”فتاة الفستان”.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، تضامنه التام مع فتاة الفستان، مطالباً من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى سرعة التحقيق فى واقعة التنمر والتحرش اللفظي واستخدام عبارات من شأنها التحقير من هذه الطالبة أثناء تأديتها الامتحانات بجامعة طنطا.

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وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان: “لقد تابعنا جميعًا ما حدث للطالبة حبيبة طارق، أثناء تأديتها الامتحان من استخدام ألفاظ تشكل أركان جريمة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام مصطلحات من شأنها التحقير منها، من بعض القائمين على العملية التعليمية، أثناء تواجدها داخل الحرم الجامعي، لتأدية الامتحان المقرر عليها، مما يستدعي الوقوف على حقيقة الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة ضد القائمين على العملية التعليمية حال ثبوت الاتهام.

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وشدد علي ضرورة التدخل من الدكتور خالد عبد الغفار للتحقيق فى هذه الواقعة واعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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