سيـــاســة

«حقوق البرلمان» تتفقد مشروع «بشاير الخير» و«حياة كريمة» بالإسكندرية غدا

علي مدار يومين
ياسمين فواز 1:03 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21 1:03 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21

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تتوجه لجنة حقوق الإنسان في البرلمان برئاسة النائب طارق رضوان إلى محافظة الإسكندرية ، لتفقد مشروع بشاير الخير وحياة كريمة بمحافظة الإسكندرية يوم الأربعاء والخميس ٢٣ و ٢٤ يونيو ٢٠٢١.

وتشكل الزيارة لقاء اللواء محمد الشريف – محافظ الإسكندرية، واللواء فهمى هيكل – قائد المنطقة الشمالية، واللواء أحمد العزازي – مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات.

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ومن المقرر عمل عرض لمراحل مشروع بشاير الخير بعيط العمل من حيث الأسر المستفيدة من المشروع، وكذلك الخدمات المقدمة به، ويعقب العرض، التوجه إلي المشروع لتفقد المراحل الجديدة بشاير الخير – غيط العنب.

كما ستتوجه لجنة حقوق الإنسان في البرلمان يوم الخميس إلى برج العرب لتفقد مشروع حياة كريمة برفقة الدكتورة جاكلين عازر – نائب محافظ الإسكندرية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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