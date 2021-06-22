«حقوق البرلمان» تتفقد مشروع «بشاير الخير» و«حياة كريمة» بالإسكندرية غدا

تتوجه لجنة حقوق الإنسان في البرلمان برئاسة النائب طارق رضوان إلى محافظة الإسكندرية ، لتفقد مشروع بشاير الخير وحياة كريمة بمحافظة الإسكندرية يوم الأربعاء والخميس ٢٣ و ٢٤ يونيو ٢٠٢١.

وتشكل الزيارة لقاء اللواء محمد الشريف – محافظ الإسكندرية، واللواء فهمى هيكل – قائد المنطقة الشمالية، واللواء أحمد العزازي – مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات.

ومن المقرر عمل عرض لمراحل مشروع بشاير الخير بعيط العمل من حيث الأسر المستفيدة من المشروع، وكذلك الخدمات المقدمة به، ويعقب العرض، التوجه إلي المشروع لتفقد المراحل الجديدة بشاير الخير – غيط العنب.

كما ستتوجه لجنة حقوق الإنسان في البرلمان يوم الخميس إلى برج العرب لتفقد مشروع حياة كريمة برفقة الدكتورة جاكلين عازر – نائب محافظ الإسكندرية.