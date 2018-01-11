حقوق الإنسان بالنواب: انتهاء الخصومة الثأرية بالصف

ياسمين فواز أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، نائب دائرة الصف، عن إتمام الصلح وتقديم الكفن اليوم، الخميس، بين عائلات أبو ربيع وأبو غنيم والقناص، فى مقر ديوانه بمركز الصف، بالجيزة. …

ياسمين فواز



أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، نائب دائرة الصف، عن إتمام الصلح وتقديم الكفن اليوم، الخميس، بين عائلات أبو ربيع وأبو غنيم والقناص، فى مقر ديوانه بمركز الصف، بالجيزة.

حضر جلسة الصلح اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، واللواء أسامة شمعة نائب محافظ الجيزة، واللواء سامي عزت نائب مدير أمن الجيزة، واللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة والنواب “سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، ولفيف من القيادات الأمنية وعمد ومشايخ وكبار عائلات مركز الصف والبلاد المجاورة.

وخلال جلسة الصلح تم تقديم الجودة”الكفن من عائلة أبو ربيع لعائلة أبو غنيم، وقبل رجال عائلة أبو غنيم الصلح، وأقسم الجميع علي الصلح، صلحًا نهائيًا.

من جانبه وجه النائب سعد الجمال الشكر للحضور، وشكر كل من أنهى الخصومة الثأرية، لأنهم حقنوا الدماء، وتحلوا بصفة العفو وهو من صفات الله عز وجل، وتوجه بالتحية للعائلات، لإنهاء الخصومة الثأرية.

وتعود أصول الخصومة الثأرية إلى مشاجرة بين عائلات أبو ربيع وأبو غنيم والقناص منذ عامين، بسبب نزاع علي قطعة أرض، ونتج عنها حالة وفاة لسيدة من عائلة أبو غنيم وبعض الإصابات بين الطرفين.