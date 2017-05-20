حقوق الإنسان بالبرلمان : القبض العشوائي على الشباب مرفوض

ياسمين فواز انتقد النائب حسام الرفاعي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عمليات القبض العشوائي على الشباب الفترة الأخيرة من قبل الأمن الوطني فى عدد من المحافظات، مؤكدا أن استغلال حالة الطوارئ فى بعض الممارسات المخالفة للغرض الذي تم فرضها من أجله، أمر مرفوض.يأتى ذلك فى الوقت الذي تقدم فيه ا

ياسمين فواز



انتقد النائب حسام الرفاعي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عمليات القبض العشوائي على الشباب الفترة الأخيرة من قبل الأمن الوطني فى عدد من المحافظات، مؤكدا أن استغلال حالة الطوارئ فى بعض الممارسات المخالفة للغرض الذي تم فرضها من أجله، أمر مرفوض.

يأتى ذلك فى الوقت الذي تقدم فيه النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس اليوم السبت إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بيانا عاجلا حول الأوضاع الأمنية بالسويس، والقبض العشوائى على الشباب.



وأضاف النائب فى البيان أن هناك حالات قبض عشوائى على بعض المواطنين من أبناء السويس سواء المنضمين إلى بعض الأحزاب أو المستقلين، ومن كان لهم دور فى ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مما يؤدي إلى الاحتقان بالشارع المصري والسويس ويؤثر على هؤلاء الأبناء وأسرهم.



وتابع النائب أن ما يقوم به جهاز الأمن الوطني الذي أصبح محل شكاوى للمواطنين ويهدد الأمن الاجتماعي والسلم العام، بسبب تصرفات متسرعة وغير مسئولة، تؤدي إلى الفجوة بين أبناء السويس، وهذا الجهاز فى محافظة لها تاريخ وطني فى كل الأحداث الوطنية ومشهود لشعبها بذلك.



وقال الرفاعي فى تصريحاته لـ”المال” إن مجلس النواب اشترط الموافقة على بيان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الخاص بفرض حالة الطوارئ أبريل الماضي، بعد تعهد الأخير بعدم المساس بالحريات، وأضاف أنه يجب التفريق بين محاربة الإرهاب من يعبر برأيه، قائلا: “أرفض القبض على أى مواطن يعبر عن رأيه فى حدود القانون”.

وكشف عن نيته طرحه للأمر خلال اجتماع اللجنة القادم المقرر فى ثالث أيام رمضان للوقوف على أى تطورات تخص الشباب المقبوض عليهم، موضحا أن التواصل مع الجهات المسئولة عادة ما يأتى بإجابات مخالفة للواقع.

وحاولت “المال” الاتصال باللواء علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للتعليق على الأمر ،إلا أنه لم يرد.