حقوق إنسان النواب تستقبل سفيرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في هولندا 

استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، الدكتورة بهية تهذيب لي سفيرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في مملكة هولندا، في حضور وفد من السفارة الهولنديه لدى مصر وعلى رأسها السفير الهولندي هان ماورتس سخابفلد.

من جانبه، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، علي التنمية التي تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي جميع الأصعدة لاسيما قطاعات التعليم والصحة والتنمية العمرانية والبنية التحتية، بما يصب في صالح المواطن المصري، رغم التحديات الجسام التي مرت بها مصر.

وألقي “رضوان” الضوء على التحديات التي واجهت الدولة المصرية على الصعيد الاقتصادي والأمني، لاسيما بعد اندلاع ثورتين، لكننا نرى بأعيننا حاليا مدى الاستقرار الذي تنعم به البلاد ونلمس تغيرا حقيقيا، مضيفًا: “أنا قادم من جنوب الصعيد، وكان هناك منازل علي سبيل المثال تعاني من عدم وصول المياه إليها، أما الآن بفضل المشروعات العملاقة التي تجري على قدم وساق فإن مياه الشرب النظيفة تصل لكافة القرى والنجوع، وكذلك هناك توسع في بناء المدارس والمستشفيات انطلاقا من كونهم أساسا لحقوق الإنسان”.

وتعقيبا على استفسار “تهذيب” عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وآليه تنفيذها، أكد “رضوان” أن للمجلس النيابي دور رقابي على أداء السلطة التنفيذيه ومتابعة ما جاء في طيات الاستراتيجية من تشريعات لازمة، ومتابعة آليات تنفيذها.

وشهد اللقاء، الحديث عن الدوره 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والتي تستضيفه مصر، حيث أكدت “تهديب” مشاركة بلادها بوفد رفيع المستوي برئاسة رئيس الوزراء ومشاركة 6 وزراء معنين.