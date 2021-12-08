سيـــاســة

حقوق إنسان النواب تستقبل المستشار السياسي في السفارة الأمريكية بالقاهرة

اللقاء تناول الحديث عن الملفات التي تمس حقوق الإنسان في مصر
ياسمين فواز 1:14 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 1:14 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء لورين كرتيز مسئول متابعة شئون مصر في الخارجية الأمريكية ونات تيرنر، نائب المستشار السياسي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

تناول اللقاء الحديث عن الملفات التي تمس حقوق الإنسان في مصر وطبيعة تطبيق المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وطبية متابعة المؤسسة التشريعية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية من قبل الحكومة كضامنة للعلاقة ما بين السلطة التنفيذية والشعب والمؤسسات والمنظمات الحقوقية.

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واختتم اللقاء بالتشديد على ضرورة الحوار وفتح قنوات تواصل ما بين المؤسسات التشريعية بالتوازي مع المؤسسات التنفيذية في البلدين لخلق حالة تناغم في العلاقات على مختلف الأصعدة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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