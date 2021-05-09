سيـــاســة

«حقوق إنسان البرلمان» تطالب بتسويق إنجازات مصر خارجيا

عبر الادوات والقنوات الإعلامية المتاحة
ياسمين فواز 4:36 م, الأحد, 9 مايو 21 4:36 م, الأحد, 9 مايو 21

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ثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان في وضع مسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا إلي أهمية التشاور والتنسيق مع اللجنة البرلمانية بصفة المجلس النيابي هو المظله التشريعية لكل ما يتطلب تعديل تشريعي مقترح.

وشدد رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان ، علي أهمية  التسويق خارجياً لكل الانجازات التي تشهدها مصر،  عبر الأدوات والقنوات الإعلامية المتاحة، لاسيما وأن الاعلام بدأ يتغير شكلا ومضمونا عن الفترات السابقة، فأصبح أكثر قدرة علي توصيل المعلومات بوسائل مختلفة.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقد اليوم الأحد، مع  الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لاستعراض أبرز مخرجات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي صدر قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.

ونوه طارق رضوان إلي أهمية تفعيل الوسائل الإعلامية المباشرة وغير المباشرة مثل مواقع “التواصل الاجتماعي” فضلا عن وجود العديد من الانفلونسر المصريين عبر مواقع السوشيال ميديا، مشيرا إلي أهمية مراعاة ذلك كله في دراسة جنبات الإستراتيجة.

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بقلم ياسمين فواز

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