حقل «نرجس».. وزير البترول يعلن عن كشف جديد للغاز بالبحر المتوسط

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجود كشف جديد للغاز بالبحر المتوسط، قائلا: حاليا مرحلة التقييم للتأكد من حجم الكشف، وهو حقل “نرجس”، ويأتي بعد حقل “ظهر ” من حيث الأهمية وسيتم الإعلان عن تفاصيله عقب التقييم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الخميس برئاسة المهندس حسام عوض الله.

وقال وزير البترول: مصر تفرض سيادتها على ثرواتنا، قائلا: هو أمر لا فصال فيه وحقوق الدولة وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبي.

وأكد أن خطة الوزارة للعام المالي 2022/ 2023 تتضمن 118 بئرا استكشافيا جزء منه لإنتاج سريع، ومنها الكشف الخاص ببئر نرجس وبالفعل ثبت نجاحه ووجود كميات كبيرة من الغاز وسيتم تحديد حجم الاحتياطي وحجم الكشف.