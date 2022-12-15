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حقل «نرجس».. وزير البترول يعلن عن كشف جديد للغاز بالبحر المتوسط

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حقل نرجس

حقل «نرجس».. وزير البترول يعلن عن كشف جديد للغاز بالبحر المتوسط
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:00 م, الخميس, 15 ديسمبر 22

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجود كشف جديد للغاز بالبحر المتوسط، قائلا: حاليا مرحلة التقييم للتأكد من حجم الكشف، وهو حقل “نرجس”، ويأتي بعد حقل “ظهر ” من حيث الأهمية وسيتم الإعلان عن تفاصيله عقب التقييم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الخميس برئاسة المهندس حسام عوض الله.

وقال وزير البترول: مصر تفرض سيادتها على ثرواتنا، قائلا: هو أمر لا فصال فيه وحقوق الدولة وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبي.

وأكد أن خطة الوزارة للعام المالي 2022/ 2023 تتضمن 118 بئرا استكشافيا جزء منه لإنتاج سريع، ومنها الكشف الخاص ببئر نرجس وبالفعل ثبت نجاحه ووجود كميات كبيرة من الغاز وسيتم تحديد حجم الاحتياطي وحجم الكشف.

ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:00 م, الخميس, 15 ديسمبر 22