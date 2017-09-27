حقل تمار الإسرائيلي يعاود ضخ الغاز بعد توقف أسبوع

عادل عبد الجوادبدأ خزان "تمار" الإسرائيلي بضخ الغاز الطبيعي مرة أخرى إلى منصة الإنتاج وإلى الساحل الإسرائيلي "عسقلان" مجددا، بعد توقف دام أسبوعًا، بسبب خلل فني داخل الحقل، أدى إلى توقفه عن ضخ الغاز إلى إسرائيل.وأوضح موقع كالكاليست الاقتصادي الإسرائيلي،أن وزارة الطاقة في إسرائيل ستقوم بفحص الحقل



عادل عبد الجواد

بدأ خزان “تمار” الإسرائيلي بضخ الغاز الطبيعي مرة أخرى إلى منصة الإنتاج وإلى الساحل الإسرائيلي “عسقلان” مجددا، بعد توقف دام أسبوعًا، بسبب خلل فني داخل الحقل، أدى إلى توقفه عن ضخ الغاز إلى إسرائيل.

وأوضح موقع كالكاليست الاقتصادي الإسرائيلي،أن وزارة الطاقة في إسرائيل ستقوم بفحص الحقل، لمنع وقوع أزمة مشابهة.

وأفاد الموقع الإسرائيلي بأن الغاز الذي يتدفق من الخزان يقدر بنصف الحد الأقصى الذي ينتجه خلال الأوقات العادية، وأنه في الـ24 ساعة القادمة، ستتم زيادة كمية الغاز المتدفق من المنصة إلى الشاطئ تدريجيا حتى يعود إلى أقصى مستوى له.