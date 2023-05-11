حققت 883 مليارا العام الجاري.. الضرائب: تريليون و401 مليون جنيه حصيلة مستهدفة في الموازنة الجديدة

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا يوجد مصروفات على الفاتورة الإلكترونية، معلنا المستهدف فى الموازنة العامة الجديدة، تريليون و401 مليار جنيه، وأن المصلحة حققت 833 مليارا فى موازنة 2022/2023.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب فخرى الفقى، والمخصص لمناقشة مشروع موازنات الجهات الإرادية ( مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالي 2023/2024 .

وسألت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب سؤالا لرئيس مصلحة الضرائب ، قائلة:” المستهدف في الموازنة العامة الجديدة ضريبة على المرتبات 130 مليار، و 77 مليار ضريبة النشاط الصناعى، و النشاط المهنى 9 مليارات، والثروة العقارية 2 مليار، و 432 مليون جنيه، لماذا لا يكون مزيد من الحوكمة لزيادة الحصيلة الضريبة من النشاط المهنى فى المقابل تقليل الحصيلة الضريبة على المرتبات”.



وأوضح علق مختار توفيق، أن “معدل نمو فى النشاط المهنى حقق 300% وهناك خطوات جادة وإيجابية فى هذا الملف”.

وقال إنه لا يوجد مصروفات على الفاتورة الإلكترونية، معلنا المستهدف فى الموازنة العامة الجديدة، تريليون و401 مليار جنيه، وأن المصلحة حققت 833 مليار فى موازنة 2022/2023.

كما شهدت لجنة الخطة و الموازنة مناقشات حول المتاخرات الضريبية، وسأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس مصلحة الضرائب، كم أصبحت المتاخرات الضريبية، علما بأنها كانت فى 30 يونيو 308 مليار جنيه، كم أصبحت الآن.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدد من الأسباب التى ينتج عنها هذه المتاخرات أبرزها قيام المصلحة بالفحص ومطالبة الممولين علي عدد كبير من السنوات مرة واحدة مما يعجز الممول عن السداد، فضلا عن أن التقديرات مبالغ فيها.

وتابع: “اللجان الداخلية لا تحسم التقديرات بشكل نهائي، مشيرا إلى أن هناك قانون مقدم من الحكومة يساعد علي تسوية جزء كبير من المتاخرات الضريبية.

من جانبه، قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب:” المتاخرات وصلت الآن 150 مليار تقريبا، وفيما يتعلق بمحاسبة الممول لعدد من السنوات مرة واحدة فذلك بسبب قلة عدد الموظفين وخوفا من التقادم، حيث يقوم الفاحص بعمل تقديرات يتم تعديلها حال وجود بعض الملاحظات وذلك فى إطار الحرص على تفادى عملية التقادم وضياع مستحقات المصلحة.

الضرائب: مشروع قانون بمجلس النواب لتسويات المتاخرات الضريبية

و لفت توفيق، انه تم إعداد مشروع قانون بالفعل وقدم لمجلس النواب بخصوص عمل تسويات المتاخرات الضريبية تنص علي دفع ضريبة بنسبة مقطوعة المتاخرات أقل من عشرة مليون وآخري المتاخرات الأكثر من عشرة مليون.

و سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، عن الحصيلة المتوقعة من تطبيق هذا القانون و علق توفيق قائلا:” قد تصل من 30 حتي 40 مليار جنيه”.