حققت 2.78 مليار جنيه مبيعات تعاقدية.. أرباح «سوديك» تهبط 17% الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار العقاري – سوديك، القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الربع الأول من عام 2023.

وتضمنت القوائم المالية المجمعة لشركة سوديك تراجع صافي الأرباح بنحو 17%، خلال الربع الأول من عام 2023، لتسجل 187 مليون جنيه، مقابل 226 مليون جنيه خلال الربع الأول خلال 2022.

وارتفع إجمالي إيرادات سوديك بنحو 26%، خلال 3 أشهر إلى 1.49 مليار جنيه ، مقابل 1.19 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة سوديك تحولها الربحية خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 212.88 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 19.04 مليون جنيه في الربع الأول من 2022.

وقال أيمن عامر مدير عام شركة سوديك، إنه في الربع الأول من 2023، شهدت الشركة إقبالا كبيرا على عمليات الاطلال المحدودة.

ولفت عامر إلى أن الشركة ستواصل إطلاق مراحل جديدة في مشروعاتها على مدار العام، مع متابعة تطور الأوضاع الاقتصادية ، وتأثيرها على استراتيجية تسعير الوحدات.

وأشارت سوديك في بيان لإدارة البورصة، إلي تحقيق نحو 2.78 مليار جنيه،مبيعات متعاقد عليها خلال الربع الأول من 2023.

ونوهت إلى أن نسبة الإلغاءات في الوحدات المتعاقد عليها، بلغت 21%، في حين بلغت إجمالي التحصيلات النقدية 2.1 مليار جنيه.