حقائق وأرقام تتويج الأهلي بالدوري رقم 39 في تاريخه

علي المصري: حسم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، لقب الدورى المصرى الممتاز، مساء أمس الإثنين، عقب تعادله مع مصر المقاصة، بهدفين لكل فريق، للموسم الثانى وللمرة الـ 39 فى تاريخه، ليضرب الأهلى عددا من الأرقام القياسية عقب تتويجه بلقبه المفضل.…

علي المصري:

حسم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، لقب الدورى المصرى الممتاز، مساء أمس الإثنين، عقب تعادله مع مصر المقاصة، بهدفين لكل فريق، للموسم الثانى وللمرة الـ 39 فى تاريخه، ليضرب الأهلى عددا من الأرقام القياسية عقب تتويجه بلقبه المفضل.

شريف إكرامي يدخل تاريخ الكرة المصرية

كتب شريف إكرامي حارس مرمى القلعة الحمراء، الذي اسمه بأحرف من نور في تاريخ الكرة المصرية، بعدما تمكن من التفوق على نفسه في الموسم الحالي؛ فلم يكتفِ بالتصدي لركلتي جزاء في الموسم الحالي أمام طلائع الجيش ومصر المقاصة، ولكنّه حقق معدلًا غير مسبوق له هذا الموسم؛ من حيث الحفاظ على شباكه نظيفة في مسابقة الدوري، متخطيًا بذلك جميع المعدلات التي حققها مع الأهلي منذ موسم 2009-2010.

فبعد مباراة أمس أمام مصر للمقاصة، أصبح إكرامي الحارس الوحيد في تاريخ الدوري المصري الذي تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 22 مباراة خلال موسم واحد، متفوقًا على والده: إكرامي الشحات، وعصام الحضري، وحسن علي، الذين وصلوا فقط إلى رقم «21 مباراة بشباك نظيفة»، ويمكن لحارس الأهلي أن يكسر رقمه الشخصي خلال المباريات المقبلة في مسابقة الدوري، التي ما تزال جارية بنسختها الحالية.

وما يزال القوس مفتوحًا لزيادة الرقم إلى 26 مباراة بشباك نظيفة؛ إذا نجح إكرامي في الخروج بشباك عذراء من 4 مباريات متبقية للأهلي في الدوري الحالي، حيث تمكن إكرامي تمكّن أيضًا في هذا الموسم من أن يصل إلى المركز السادس؛ كأكثر الحرّاس الذين تمكنوا من الحفاظ على نظافة شباكهم في دقائق متتالية في الدوري المصري مسجلًا 867 دقيقة، وبعيدا عن مسابقة الدوري فإن إكرامي خاض 34 مباراة مع الأهلي، خلال الموسم الحالي في كل البطولات، ولم يستقبل سوى 9 أهداف فقط.

رقم تاريخي لدفاع الأهلي

حافظ الأهلي على نظافة شباكه بالدوري في الموسم الحالي خلال 23 مباراة، وأمامه فرصة لزيادة الرقم إلى 27؛ إذا لم يستقبل أهدافًا في المباريات الأربع المقبلة أمام سموحة وإنبي والمصري والزمالك، حيث لم تستقبل شباك شريف إكرامى سوى 9 أهداف فقط، وهو رقم قياسي لم يحققه النادى في تاريخه، منذ زيادة عدد فِرق الدوري إلى 18 فريقًا، ولم يحققه في المواسم الـ11 الأخيرة، منذ أن استقبل 6 أهداف فقط في موسم 2005-2006، ولكن وقتها كان الدوري يضم 14 فريقًا فقط.

دفاع الأهلي “الحديدي” كان ثابتًا ومحافظًا على نظافة شباكه؛ مهما تعددت الإصابات أو الغيابات التي شهدها هذا الخط؛ ليؤكد بما لا يدع مجلا للشك أن جميع لاعبيه على مستوى واحد من الكفاءة والخبرة، إذا تمكن الأهلي من إنهاء مسابقة الدوري بنفس الأداء الممتاز دفاعيًا؛ فإنه سيحسم اللقب دون التعرض لأي هزيمة للمرة السابعة في تاريخه، وللمرة الأولى تحت قيادة حسام البدري، بعد أن تمكّن من تحقيق هذا الإنجاز في مواسم: 1975-1976، 1978-1979، 1985-1986، 1998-1999، 2004-2005، 2005-2006.

عاشور يعادل بطولات جمعة

حقق حسام عاشور “مسمار الأهلي”، رقمًا قياسيًا بالوصول إلى اللقب الـ31 في تاريخه مع الأهلي، خلال الموسم الـ14 التي شارك فيها مع الفريق الأول، والذي لم يكتفِ خلال هذه المواسم بالأدوار الشرفية، ولكنه احتل مقعدًا أساسيًا في تشكيل الأهلي، وظل محافظًا عليه مهما تغيّر المديرون الفنيون، فالجميع يقتنع بالدور الكبير الذي يؤديه اللاعب في خط وسط الأهلي.

رغم أن عاشور ليس الأكبر سنًا في الفريق الأول حاليًا، إلا أنه استطاع أن يصل سريعًا إلى لقب اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات مع الأهلي في الجيل الحالي، بالإضافة إلى كونه اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ الأهلي بالتساوي مع النجم المعتزل وائل جمعة، حيث يملك عاشور 31 لقبًا؛ تنقسم إلى 10 ألقاب لمسابقة الدوري، ولقبين لكأس مصر، و8 ألقاب للسوبر المصري، و5 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، ولقب وحيد لكأس الكونفدرالية، و5 ألقاب للسوبر الأفريقية.

المعدل الحالي لمشاركة عاشور في المباريات وتتويجه بالبطولات، يجعلنا نتوقع تسجيله الكثير من الأرقام القياسية باسمه خلال المواسم المقبلة، والتي من الصعب أن تتحطم مستقبلًا.

39 رقم الحظ



أضاف الأهلى النجمة الـ 39 لدولاب بطولاته، ووصل أيضًا إلى خوض المباراة الـ39 على التوالي، دون التعرض لأي هزيمة في مختلف البطولات، ومن الصعب أن يظل فريق محافظًا على مستواه المرتفع لأكثر من 30 مباراة متتالية؛ لذلك، فإن ما يميز الفِرق الكبيرة عن غيرها، هي عدم التعرض للهزيمة عند خوض عدد كبير من المباريات المتتالية.. وهذا ما اتسم به الأهلي في الموسم الحالي.

تمكن الأهلي هذا الموسم من تحقيق رقم خاص في خوض عدد من المباريات دون هزيمة، وصل إلى 39 مباراة، تنقسم إلى 30 مباراة في الدوري، ومباراتين في كأس مصر، ومباراة في كأس السوبر، و6 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 30 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات المحلية والقارية حتى الآن في هذا الموسم.

ويملك الأهلي رقمًا قياسيًا في خوض عدد كبير من المباريات دون التعرض للهزيمة، وذلك خلال موسم 2004-2005، والذي وصل خلاله إلى عدم الخسارة في 55 مباراة في مختلف البطولات، وسبق أن تلقّى الأهلي في وقت قريب إشادة من صحيفة “صن” البريطانية على رقمه القياسي السابق، الذي احتل به المركز الثالث بين أندية العالم بشكل عام، والمركز الأول كأكثر أندية العالم خوضًا للمباريات دون خسارة منذ الحرب العالمية الثانية.

23 لقب خلال 10 سنوات

إذا نظرنا إلى السنوات العشر الأخيرة، سنجدها الأكثر إضاءة في التاريخ الكبير للقلعة الحمراء، على مستوى الإنجازات المحلية والقارية، والتي يتوارثها الأهلي جيلًا بعد جيل، واحتفل الأهلي الشهر الماضي بذكرى تأسيسه الـ110، وبأنه يعيش السنوات العشر الأكثر تتويجًا في تاريخه، حيث تمكن من تحقيق 22 لقبًا جديدًا خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأضاف أمس اللقب الـ23 إلى دولاب بطولاته، وهو ما يؤكد أن أسطورة الأحمر الباحث عن الألقاب لم ولن تتوقف، ولكنها تضيف المزيد في كل عام.

على المستوى المحلي، خلال العشر سنوات الأخيرة حقق الأهلي 15 لقبًا، تنقسم إلى 8 بطولات لمسابقة الدوري، ولقب لبطولة كأس مصر، و6 ألقاب لبطولة السوبر المحلي، ولم يخسر الأهلي من 2007 وحتى 2017 سوى لقب واحد لمسابقة الدوري في موسم 2014ـ2015، بينما لم تستكمل المسابقة في موسم 2011-2012 و2012-2013.

أما إنجازات الأهلي في السنوات العشر الأخيرة على المستوى القاري، فهي عامرة بالبطولات، حيث توج بـ8 ألقاب قارية، تنقسم إلى 3 بطولات لدوري أبطال أفريقيا، ولقب لبطولة كأس الاتحاد الأفريقية “الكونفدرالية”، و4 ألقاب لبطولة السوبر الأفريقية، بطولات الأهلي الأفريقية من 2007، وحتى 2017 جعلته أكثر أندية القارة السمراء المتوّجة بلقب دوري الأبطال، بعدما أضاف النجمة السادسة والسابعة والثامنة في نسخ 2008 و2012 و2013، متفوقًا على أقرب منافسيه الحاصلين فقط على 5 ألقاب.

الأهلي تمكّن أيضًا من أن يكون النادي الأكثر تتويجًا بالسوبر الأفريقية، بعدما أضاف اللقب الرابع والخامس والسادس أعوام 2009 و2013 و2014، متفوقًا على أقرب منافسيه الحاصلين فقط على 3 ألقاب، ولأن الأهلي دائمًا سبّاق، فإنه تمكن في عام 2014 من أن يكون أول نادٍ في مصر يتوج ببطولة الكونفدرالية، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق “سيوي سبور” الإيفواري، بهدف عماد متعب في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

16 هدافا للفريق هذا الموسم

تمكن الأهلي من حسم لقب الموسم الحالي عن طريق تسجيل 53 هدفًا في ثلاثين مباراة أحرزها 16 لاعبًا للأهلي، ويتصدر عبدالله السعيد قائمة هدافي الفريق في الموسم الحالي برصيد10 أهداف، ويفصله فقط عن لقب هدّاف الدوري 5 أهداف ليتساوى مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي المعار إلى فريق مصر المقاصة، ويلاحق السعيد على لقب هدّاف الأهلي في الدوري، لاعب خط الوسط المهاجم وليد سليمان بـ8 أهداف، ومن خلفه مؤمن زكريا وجونيور أجايي ولكل منهما 7 أهداف.

وفيما يلي نستعرض جميع هدافي الأهلي في الموسم الحالي:

– عبدالله السعيد- 10 أهداف.

– وليد سليمان- 8 أهداف.

– مؤمن زكريا- 7 أهداف.

– جونيور أجايي- 7 أهداف.

– سليماني كوليبالي- 6 أهداف.

– سعد سمير- 4 أهداف.

– ميدو جابر- هدفان.

– عماد متعب- هدف واحد.

– عمرو جمال- هدف واحد.

– كريم نيدفيد- هدف واحد.

– محمد نجيب- هدف واحد.

– عمرو السولية- هدف واحد.

– علي معلول- هدف واحد.

– أحمد فتحي- هدف واحد.

– مروان محسن- هدف واحد.

– جون أنطوي- هدف واحد.

ويعد عبدالله السعيد، هو أكثر لاعب أحرز أهدافًا للأهلي في مباراة واحدة بالموسم الحالي، وذلك بعدما سجل ثلاثة أهداف في شباك فريق النصر للتعدين، في الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري.

إحصائيات

– تمكن الأهلي من إضافة نجمة جديدة إلى دولاب بطولاته، الذي يضم 38 لقبًا للدوري حققها في مواسم:

1948-1949، 1949-1950، 1950-1951، 1952-1953، 1953-1954، 1955-1956، 1956-1957، 1957-1958، 1958-1959، 1960-1961، 1961-1962، 1974-1975، 1975-1976، 1976-1977، 1978-1979 ، 1979-1980، 1980-1981، 1981-1982، 1984-1985، 1985-1986، 1986-1987، 1988-1989، 1993-1994، 1994-1995، 1995-1996، 1996-1997، 1997-1998، 1998-1999، 1999-2000 ، 2004-2005، 2005-2006، 2006-2007، 2007-2008، 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011 ، 2013-2014، 2015-2016.

– الأهلي هو البطل التاريخي لمسابقة الدوري بـ 39 لقبًا، وبفارق 27 لقبًا عن الزمالك صاحب المركز الثاني بـ12 لقبًا فقط.

– تُوج الأهلي باللقب في الموسم الحالي بعد أن وصل إلى 76 نقطة في مسابقة الدوري حققها من 23 انتصارًا و7 تعادلات، ودون أن يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

– تمكّن الأهلي من تسجيل 53 هدفًا في مسابقة الدوري، يحتل بها المركز الثاني كأقوى هجوم بعد فريق مصر للقاصة، ولكن ينفرد الأحمر بامتلاك أقوى دفاع في المسابقة، والذي لم يستقبل في 30 مباراة سوى 9 أهداف فقط.

– أكبر عدد من المباريات حقق خلالها الأهلي انتصارات متتالية في الموسم الحالي كان سبعة انتصارات، وتحقق ذلك مرتين: الأولى من الجولة الثامنة أمام فريق طنطا وحتى الجولة الرابعة عشر أمام سموحة، أما الثانية من الجولة التاسعة عشر أمام المقاولون العرب وحتى الجولة الخامسة والعشرين أمام طنطا.

– أكبر عدد من الأهداف، أحرزها الأهلي في مباراة واحدة كان أربعة أهداف، وتحقق ذلك مرتين في الموسم الحالي أمام الداخلية في الجولة الحادية والعشرين، وأمام النصر للتعدين في الجولة الثامنة والعشرين.

– تمكّن الأهلي من الحفاظ على نظافة شباكه في الموسم الحالي حتى الآن في 23 مباراة تضمنت 9 مباريات متتالية من الجولة السابعة عشر أمام الزمالك وحتى الجولة الخامسة والعشرين أمام طنطا، وهي الفترة الأطول في الموسم الحالي التي لم يستقبل خلالها الأحمر أهدافًا في مرماه.