حقائق صادمة عن تطور الإنسان( فيديو)

كشفت مجلة علمية من خلال مقال مطول عن وجود تعديل بسيط في أيدي كثير من الناس يثبت تطور الإنسان، بحسب مجلة Sciencealert العلمية.

وتشير الدراسة العلمية التي أجراها علماء من جامعة فليندرز وأديلايد في استراليا إلى أن التعديل البسيط طرأ على أذرع الإنسان خلال الحقبة الأخيرة قبل بضعة أجيال، وذلك يعد مؤشر قوي على استمرار تطور البشرية من الناحية الفيزيائية والبدنية، بما يتناسب مع متطلبات حياة الإنسان.

وبحسب الدراسة، ظهر جزء جديد عبارة عن وعاء دموي إضافي في أذرع البشر، والذي قد يكون شائعًا وفقًا للاتجاهات الحالية في غضون بضعة أجيال فقط.

وقال العلماء إن الشريان الذي يمتد بشكل مؤقت أسفل مركز الساعدين في الرحم تطور وبقي لدى الكثيرين بعكس الحالات السابقة.

وبحسب المصادر، يتواجد الآن عدد أكبر بكثير من الأشخاص البالغين الذين ظهر لديهم قناة دموية إضافية من الأنسجة الوعائية تتدفق تحت معصمهم، وفقًا لموقع سبوتنيك.

وقال عالم التشريح بجامعة فليندرز تيجان لوكاس في عام 2020: “منذ القرن الثامن عشر، كان علماء التشريح يدرسون انتشار هذا الشريان عند البالغين وتظهر دراستنا أنه يتزايد بشكل واضح”.

وأضاف تيجان استنادا إلى البحث المنشور في مجلة جورنال أوف اناتومي أن الإنتشار حدث ” لدى حوالي 10% من الأشخاص الذين ولدوا في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر مقارنة بـ 30 % في أولئك الذين ولدوا في أواخر القرن العشرين، لذا فهذه زيادة كبيرة في فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، عندما يتعلق الأمر بالتطور”.

ويتشكل الشريان الوسيط في الرحم لدى جميع البشر وتتمثل مهمته في نقل الدم إلى وسط الذراع لدعم وتغذية الأيدي المتنامية الصغيرة، وينضمر لدى أغلب الناس في الشهر السابع من فترة الحمل، تاركًا المهمة لقناتين أخريين وهما الشريان الشعاعي الذي يتم الشعور به عند أخذ نبض الإنسان والشرايين الزندية.

وبعد الكثير من الدراسات، توصل العلماء إلى أن هذا الشريان يبدو أكثر شيوعًا بين البالغين اليوم أكثر بثلاث مرات مما كان قبل حوالي قرن.

ويعد هذا اكتشاف مذهل يشير إلى أن الانتقاء الطبيعي يفضل أولئك الذين يحتفظون بهذا القدر الإضافي من الإمداد الدموي.