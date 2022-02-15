حفيد أحمد يكن باشا: لسنا ضد توسعة «صلاح سالم» ولكن هل ستزيل مقابر العائلة التراثية

قال إنه جده كان وزير الأوقاف ووزير خارجية مصر وأول رئيس مجلس إدارة لبنك مصر

أكد محمد يكن حفيد أحمد مدحت يكن باشا والذي رفع دعوى للقضاء لوقف إزالة مقابر عائلته أن أسرته ليست ضد توسعة شارع صلاح سالم بالقاهرة، معربا عن تخوفه من المساس بمقابر جده ذات الطابع التراثي

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال: “فيه قرار صادر من رئاسة مجلس الوزراء بتوسعه صلاح سالم، وأحنا مش عارفين مقابرنا جوه ولا بره وهتتشال ولا قاعدين وعايزين حد يقولنا إيه اللي نعمله؟”.



وأضاف : “محدش تواصل معانا نهائيا بشأن نقل مقابرنا ومش عارفين نعمل إيه.. لم يعرض علينا حاجة، ومفيش حوار مجتمعي أو أي حاجة”.



وكشف أن جده أحمد مدحت باشا يكن كان وزير الأوقاف ووزير خارجية مصر وأول رئيس مجلس إدارة لبنك مصر.

وقال: “فيه شخصيات كتيرة مدفونه في المنطقة وكان لها وضعها التاريخي، ومقابرنا كلها ذات طابع تراثي ولها شكلها الخاص”.

وأضاف: “مش علشان أوسع شارع أشيل من التراث، ده تراث مصر واللي عايش طول عمره بره بيطلب يجي يتدفن في مصر.. بكده أنا بفقد الانتماء لدى الشباب”.