حفيدتا عبدالرحمن أبو زهرة تعزفان في مؤتمر مصر تستطيع

ولاء البري وهاجر عمران انطلقت، منذ قليل، الجلسة الثانية ببرنامج فعاليات اليوم الأول لمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، وقد انطلقت الجلسة الثانية بفقرة فنية مبدعة للطفلتين مريم وأميرة أبو زهرة حفيدتا الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، وقد عزفتا أعزب الألحان التي تنم عن عمق موهبتهما الكبيرة. ول

ولاء البري وهاجر عمران

انطلقت، منذ قليل، الجلسة الثانية ببرنامج فعاليات اليوم الأول لمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، وقد انطلقت الجلسة الثانية بفقرة فنية مبدعة للطفلتين مريم وأميرة أبو زهرة حفيدتا الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، وقد عزفتا أعزب الألحان التي تنم عن عمق موهبتهما الكبيرة.

ولدت أميرة أبو زهرة في الـ ٢٥ من ديسمبر لعام ٢٠٠٥ لأسرة موسيقية، فقد كان والداها عازفي بيانو كما أنها تكون حفيدة الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرةً، بدأت أميرة العزف على الكمان في الرابعة من عمرها، وحققت تقدما سريعا وملحوظا في التعلم بمدرسة وينهاهم بألمانيا، وكان أول ظهور مسرحي لها في السادسة من عمرها بألمانيا، وعقب هذا النجاح المبهر تم طلبها للعزف مع إحدى أكبر الفرق الموسيقية بألمانيا “سوقهن مانيهميز”.

بينما ولدت مريم أبوزهرة في 24 يوليو 2008 وأصبحت أختها أميرة المثل الأعلى، وفي 2015 في سن ست سنوات، انضمت مريم أوركسترا لأول مرة، وقالت إنها لعبت كونريتو الكونترتو الكمان رقم 7 مع أوركسترا الغرفة من مانهايم، ألمانيا. وفي يوليو 2015، قامت بمزاملة شقيقتها أميرة في معرض إكسبو ميلان في إيطاليا بنجاح كبير.