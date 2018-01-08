حفنى ومرسى يقودان الزمالك أمام الأهلى

علي المصري كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق في مواجهة النادي الأهلي التى تقام في السابعة مساء اليوم الإثنين في الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز. ويضم التشكيل كلًا من: في حراسة المرمى: أحمد…

علي المصري



كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق في مواجهة النادي الأهلي التى تقام في السابعة مساء اليوم الإثنين في الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلًا من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

فى الدفاع: على جبر ومحمود حمدي الونش ومؤيد العجان وحازم إمام

فى الوسط: طارق حامد ومحمود عبدالعاطي دونجا ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وأيمن حفني.

فى الهجوم: باسم مرسي.

ويتواجد علي دكة البدلاء: عمر صلاح ومحمود علاء واحمد توفيق ومعروف يوسف ومحمد ابراهيم واحمد داودا وكاسونجو كابونجو.