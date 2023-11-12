حفل ليلة الدموع للمرة الثانية بموسم الرياض.. 16 نوفمبر

قررت بنش مارك المنظمة للحفلات الموسيقية بموسم الرياض في نسخته الجديدة المقامة حاليا، إعادة تقديم حفل “ليلة الدموع” للمرة الثانية 16 نوفمبر الجاري.

ويحيى هذه المرة الحفل 4 مطربين وهم: رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال من مصر وآدم من لبنان، وأعلنت عن الحفل عبر حسابها الرسمي “فيس بوك” بنشر البوستر الدعائي له.

حيث قدمت شركة بنش مارك حفل “ليلة الدموع” الأول بشهر أغسطس الماضي بمدينة جدة بمسرح بنش مارك، وشارك فيه النجوم: حمادة هلال وأحمد سعد وتامر عاشور وهيثم شاكر ومسلم وآدم وطارق الشيخ وكانت مفاجأة الحفل شيرين عبد الوهاب.