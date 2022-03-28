حفل للابتهالات الإسلامية والترانيم القبطية بمحطة مترو العباسية

حضر رئيس الهيئة القومية للأنفاق، الدكتور عصام والي، برفقة رئيس المجلس التنفيذي لمجموعة “آر.إية.تي.بي” ديف الفرنسية، هبة فارس، ، والرئيس التنفيذي لشركة”آر .إية.تي.بي” ديف للنقل كايرو، المهندس وديع بوشيحة فعالية مترو الخط الأخضر الثالث الموسيقية بمحطة العباسية بالتعاون مع مؤسسة أراك الفنية.

وشملت الفعالية عددًا من الحفلات الفنية الحية، كانت أبرزها حفل الابتهالات الإسلامية والترانيم القبطية التي قدمها الفنان باسم وديع، كما شارك عازف الكمان المصري عمرو درويش بعزف مقطوعات موسيقية لمدة ساعة، تلاه مشاركة متميزة من فريق الأكورديونيلا الموسيقية، وعلى الجانب الأخر شارك اثنين من فنانين من كلية الفنون الجميلة برسم اسكتشات حية للركاب، وتأتي هذه الفعالية ضمن الأنشطة التثقيفية والترفيهية التي ينظمها خط المترو الثالث من خلال “المشروع الثقافي” الذي تم إطلاقه خلال الشهر الماضي.

ومن جانبه، صرح الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة تقوم بالمشاركة مع “آر.إية.تي.بي” ديف للنقل كايرو في تقديم خدمات جديدة ومتميزة لركاب المترو ، وفي تحويل محطات المترو إلى مراكز فنية كنوع من الترفيه للركاب.

وأشار إلى أن إطلاق الهيئة و آر.إية.تي.بي” ديف للنقل كايرو للمشروع الثقافي من منطلق تنفيذ استراتيجية الاستدامة لجعل النقل الأخضر المستدام هو وسيلة المواصلات التي يفضلها المصريين، وهي الإستراتيجية التي تتماشى مع رؤية مصر المستقبلية للاستدامة.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن توفير مواصلات نقل صديقة للبيئة وتنفيذ مشاريع تتبع خطط الاستدامة من أهم الأهداف التي تسعى إليها جهود الدولة في الوقت الحالي.

وتعليقًا على هذا الحدث الفني، قال وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة “آر.أية تي.بي” ديف للنقل كايرو: “فعالية اليوم الفنية هي استكمال للأنشطة والفعاليات الثقافية التي أطلقها الخط الأخضر الثالث خلال الشهر الماضي للمشروع الثقافي بالمحطات، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

ةجانب من حفل مترو العباسية

وأضاف بوشيحة:” هدفنا هو تغيير الصورة النمطية لمحطات مترو القاهرة إلى تجربة متميزة وحيوية بالإضافة إلى الجانب الثقافي، والتعليمي من خلال فعاليات المشروع الثقافي، مضيفا: “إننا ندعم استراتيجية الاستدامة كأحد أهم الأهداف الرئيسية لمجموعة “آر.إية.تي.بي” ديف الفرنسية، و نطمح إلى تشجيع الركاب إلى استخدام خطوط المترو كوسيلة للمواصلات بدلاً من السيارات، وهي الخطوة التي ستساهم في الحد من انبعاثات الكربون، مشيراً إلى أن القطار الواحد يساهم في تقليل عدد 800 سيارة في الشارع”.

الجدير بالذكر أن مترو الخط الأخضر الثالث أعلن عن إطلاق “المشروع الثقافي” تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق من خلال شركة آر.أية تي.بي” ديف للنقل كايرو بمحطات المترو سابقًا خلال الشهر الماضي، وهو المشروع الذي يهدف إلى إضافة لمسة فنية للمحطات تعكس التاريخ الغني للثقافة المصرية، مما سيجعل من ركوب المترو تجربة ممتعة وتعليمية للمستخدمين والركاب.