حفل كاسيت 90 في السعودية .. تكريم جديد لمشوار نجوم الغناء في مصر

بمجرد اعلان هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن اقامة حفل فني ضخم بعنوان” كاسيت 90″ يجمع لأول مرة نجوم جيل فترة التسعينات بالموسيقى والغناء بمسرح ” بنش مارك” ضمن فعاليات موسم جدة المقام حاليا بها ، انقسمت آراء الجمهور حول مؤيد للحفل ومعارض له باعتبار أنه فكرة ليست جديدة فقد قدموا سابقا معا حفل فني كبير سمي ب” حفل القرن” منذ سنوات .

ويضم حفل بنش مارك بجدة أهم نجوم التسعينات وهم ، إيهاب توفيق ، مصطفى قمر ، هشام عباس ، محمد محي ، حميد الشاعري ، خالد عجاج ، بالإضافة للفنانين سيمون وحسام حسني وحنان وهشام نور أيضا .

يحظى الحفل باهتمام كبير من هيئة الترفية السعودية ، وسيعرض بقناة ام بي سي مصر الأربعاء القادم على الهواء .

حسن دنيا : الحفل يمثل تكريما لهؤلاء النجوم بعد مشوارهم الفني الكبير

من جانبه، قال الملحن حسن دنيا للمال أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تكريم فنانين مصريين في المملكة العربية السعودية ، فقد كرم الفترة الماضية النجم محمد منير والموسيقار القدير هاني شنودة بالسعودية وكانت هناك آراء هجومية ومنتقدة لهذه الاحتفاليات .

وأضاف للمال أنه سعيد بتجمع نجوم التسعينات في حفل غنائي كبير بعد فترة طويلة ، لاسيما أنهم جميعا أصدقاء منذ سنوات .

وتابع قائلا إن الحفل يمثل تكريما لهؤلاء النجوم بعد مشوارهم الفني الكبير جميعا سواء ايهاب توفيق أو هشام عباس أو مصطفى قمر ومحمد محي وغيرهم .

شريف حمدي : الحفل لو لم يكن منظما بصورة كافية سيظهر بصورة غير جيدة

وقال الناقد الموسيقي شريف حمدي إن حفل كاسيت 90 الذي سيقام بمدينة جدة تحت رعاية هيئة الترفية السعودية ، لن يحقق نجاحا وفي نفس الوقت لن يفشل وسيكون مجرد حفل فقط .

وأوضح أن حفل تريو نايت الذي قدم للجمهور مؤخرا بالسعودية كانت فكرته عظيمة لكن صممت ونفذت بشكل سئ ، وظهر لنا 3 مطربات على المسرح لايوجد تنظيم بينهم في الغناء ، برغم انها كانت فكرة رائعة أن نستمع لأغنية لجورج وسوف بصوت عاصي الحلاني أو أغنية لصابر الرباعي بصوت بهاء سلطان وهو يقف بجانبه ، لكن نفذت بصورة سيئة .

وأكد حمدي أن الحفل لو لم يكن منظما بصورة كافية سيظهر بصورة غير جيدة ، وفي الحقيقة جميع نجوم التسعينات كانوا مميزين وحققوا نجاحات كبيرة لكن ايهاب توفيق كان فارق عنهم من حيث الجماهيرية الكبيرة وألبوماته الغنائية كانت مدروسة بشكل جيد وله علامات فنية كثيرة في مسيرته الغنائية ، لكن مصطفى قمر كانت له جماهيرية أيضا وكذلك هشام عباس أحبوه الشباب كثيرا .

فارس فهمي : أهم شئ في هذا الحفل المسمى ب” كاسيت 90 ” ، ألا يغنون أغنيات جديدة

وعلق الملحن فارس فهمي قائلا إن أهم شئ في هذا الحفل المسمى ب” كاسيت 90 ” ، ألا يغنون أغنيات جديدة لأن الجمهور الذي سيحضر الحفل في المملكة العربية السعودية سيكونون مهتمين بسماع أغنيات جيل التسعينات القديمة التي حققوا بها شهرة كبيرة في هذه الفترة .

ولفت إلى أن الهدف من إقامة هذا الحفل اعادة ظهور الموزع الموسيقي حميد الشاعري للأضواء في المملكة العربية السعودية ، باعتباره صانع معظم هؤلاء النجوم وهم إيهاب توفيق ومصطفى قمر وغيرهم .

ونوه إلى أن أي انتقاد أو هجوم موجه لهذا الحفل بمواقع التواصل الاجتماعي ، أمر غريب من البعض لأن هذا اليوم سيعيش ويتذكر الجمهور فيه فترة ذهبية من العمر بأغنياتها وموسيقاها.