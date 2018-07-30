حفل زفاف جماعي للأيتام بالإسكندرية

المال- خاصتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أقيم حفل زفاف جماعي لعدد من الأيتام بالمحافظة، مساء الأحد، بحضور قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب علي عشماوي، ومدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية محمد كمال، وعدد من أعضاء الب

المال- خاص





تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أقيم حفل زفاف جماعي لعدد من الأيتام بالمحافظة، مساء الأحد، بحضور قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب علي عشماوي، ومدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية محمد كمال، وعدد من أعضاء البرلمان وكبار الشخصيات العامة بالمحافظة ورجال الأمن ورجال الأعمال.

وأقيم الحفل بفندق السلام للقوات المسلحة بسموحة لـ15 “عريسًا وعروسة” من الأيتام.

وتم إقامة العديد من الفقرات الفنية، فيما تم توزيع جوائز مالية وعينية مقدَّمة من جمعية الأورمان ومؤسسة أجاويد الخير وجمعية الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية على “العرسان” المشاركين في الحفل.