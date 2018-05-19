حفل زفاف أسطوري للأمير هاري وميجان ماركل

رويترزانطلق الأمير البريطاني هاري وعروسه الأمريكية ميجان ماركل في موكب بمدينة وندسور بعد زواجهما يوم السبت في مراسم كنسية مبهرة حضرتها الملكة إليزابيث وآخرون من العائلة المالكة والمشاهير وتابعها الملايين في العالم عبر شاشات التلفزيون.وبعد قبلة على درج كنيسة سان جورج توجه هاري وميجان إلى عربة تجر

رويترز

انطلق الأمير البريطاني هاري وعروسه الأمريكية ميجان ماركل في موكب بمدينة وندسور بعد زواجهما يوم السبت في مراسم كنسية مبهرة حضرتها الملكة إليزابيث وآخرون من العائلة المالكة والمشاهير وتابعها الملايين في العالم عبر شاشات التلفزيون.

وبعد قبلة على درج كنيسة سان جورج توجه هاري وميجان إلى عربة تجرها الخيول وتعود للقرن التاسع عشر وجابا شوارع ويندسور حيث هلل عشرات الآلاف من المهنئين الذين اصطفوا لرؤية العروسين.

وأعلن جاستن ويلبي كبير أساقفة كانتربري زواج هاري وميجان في قلعة وندسور.

ويضفي الزواج بريق هوليوود العصري على الملكية وانعكس ذلك في مراسم جمعت بين الحداثة والتقاليد الراسخة لعائلة مالكة يعود تاريخها إلى عام 1066.

ودخلت ميجان نجمة مسلسل (سوتس) الكنيسة بمفردها في فستان زفاف أبيض من تصميم البريطانية كلير وايت كيلر كما وضعت تاجا من الألماس على رأسها.