لايف

حفل رئاسي أمريكي دعما لضحايا الأعاصير

سكاي نيوز عربيةيشارك الرؤساء الأمريكيون السابقون الخمسة في حفل موسيقي خيري، يقام بعد أسبوعين في تكساس، ويذهب ريعه لضحايا الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.وسيحضر الحفل الموسيقي الذي سيقام في 21 أكتوبر الجاري، في ريد أرينا بولاية تكساس، كل من جيمي كارتر وجورج بوش الاب وبيل ك
5 أكتوبر، 2017 5 أكتوبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

سكاي نيوز عربية

يشارك الرؤساء الأمريكيون السابقون الخمسة في حفل موسيقي خيري، يقام بعد أسبوعين في تكساس، ويذهب ريعه لضحايا الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

وسيحضر الحفل الموسيقي الذي سيقام في 21 أكتوبر الجاري، في ريد أرينا بولاية تكساس، كل من جيمي كارتر وجورج بوش الاب وبيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما.

وسيشارك من الفنانين غاتلين براذرذ ولايل لوفيت وسام مور ويولاندا آدامز. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسيذهب ريع الحفل بالكامل الى صندوق أسسه في سبتمبر الماضي الرؤساء الخمسة الذين تعاقبوا على حكم البيت الابيض، خلال السنوات الـ32 الماضية، وهم ثلاثة ديموقراطيون وجمهوريان.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً