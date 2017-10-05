حفل رئاسي أمريكي دعما لضحايا الأعاصير

سكاي نيوز عربيةيشارك الرؤساء الأمريكيون السابقون الخمسة في حفل موسيقي خيري، يقام بعد أسبوعين في تكساس، ويذهب ريعه لضحايا الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.وسيحضر الحفل الموسيقي الذي سيقام في 21 أكتوبر الجاري، في ريد أرينا بولاية تكساس، كل من جيمي كارتر وجورج بوش الاب وبيل ك

سكاي نيوز عربية

يشارك الرؤساء الأمريكيون السابقون الخمسة في حفل موسيقي خيري، يقام بعد أسبوعين في تكساس، ويذهب ريعه لضحايا الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

وسيحضر الحفل الموسيقي الذي سيقام في 21 أكتوبر الجاري، في ريد أرينا بولاية تكساس، كل من جيمي كارتر وجورج بوش الاب وبيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما.

وسيشارك من الفنانين غاتلين براذرذ ولايل لوفيت وسام مور ويولاندا آدامز. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسيذهب ريع الحفل بالكامل الى صندوق أسسه في سبتمبر الماضي الرؤساء الخمسة الذين تعاقبوا على حكم البيت الابيض، خلال السنوات الـ32 الماضية، وهم ثلاثة ديموقراطيون وجمهوريان.