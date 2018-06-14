حفل ثلاثي غنائي كروي يفتتح كأس العالم

علي المصري قبل لحظات قليلة من انطلاق مباراة روسيا والسعودية في افتتاح كأس العالم 2018 اليوم الخميس، سيكون ثلاثة نجوم عالميين على موعد تاريخي مع المشجعين بملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو. فأمام أنظار الجماهير الحاضرة في الملعب وملايين المشاهدين عبر العالم، سيقوم كل من الموسيقار العالمي



علي المصري

قبل لحظات قليلة من انطلاق مباراة روسيا والسعودية في افتتاح كأس العالم 2018 اليوم الخميس، سيكون ثلاثة نجوم عالميين على موعد تاريخي مع المشجعين بملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

فأمام أنظار الجماهير الحاضرة في الملعب وملايين المشاهدين عبر العالم، سيقوم كل من الموسيقار العالمي روبي ويليامز والسوبرانو الروسية الشهيرة آيدا جاريفولينا بإحياء العرض الموسيقي خلال حفل الافتتاح.

بينما سيتولى البرازيلي رونالدو – بطل العالم مرتين 1994 و2002 – تقديم الكأس التي سيطمح الجميع إلى الفوز بها على الأراضي الروسية صيف هذا العام.

وقال البريطاني روبي ويليامز (44 عاما) لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”: “أنا سعيد للغاية ومتحمس للعودة إلى روسيا لإحياء عرض موسيقي فريد من هذا القبيل، صحيح أني أحييت الكثير من الحفلات في مسيرتي، ولكن أداء العرض الموسيقي في افتتاح كأس العالم أمام 80 ألف مشجع في الملعب وملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم هو حلم من أحلام الطفولة”.

وأضاف في هذا الصدد أنه يود دعوة عشاق كرة القدم والموسيقى لحضور الحفل معنا في روسيا، داخل الملعب، أو مشاهدته على شاشة التلفاز والإستمتاع بعرض لا ينسى.

وسيتخذ حفل افتتاح كأس العالم شكلاً مختلفاً قليلاً بالمقارنة مع النسخ السابقة للبطولة، حيث سيركز العرض هذه المرة على الفقرات الموسيقية وسيقام قبل نصف ساعة فقط من بداية المباراة الافتااحية للمونديال.

وفي المقابل، لن يطرأ أي تغيير على الموضوع الأساسي المتمثل في الاحتفاء ليس فقط بكرة القدم بل أيضاً بالبلد المضيف، حيث سيشهد الحفل هذه المرة عرض موسيقي من آيدا جاريفولينا التي تعد من أبرز الأصوات الشابة في روسيا.

وفي هذا الصدد، قالت النجمة الموسيقية التي تعد من رموز دار أوبرا فيينا: “لم أتخيل أبداً أنني سأكون في يوم من الأيام جزءًا من احتفال ضخم مثل بطولة كأس العالم التي ستقام في بلدي، إن الصورة التي سأقدمها للعالم بأسره ستكون رمزية للغاية لأنها مرتبطة بحلم تحول إلى حقيقة، وفي 15 يوليو، سنكتشف هوية من يفوز بهذا الحلم الغالي، على نفس المسرح، بعد مهرجان كروي على مدى شهر كامل في روسيا”.

ومن جهته، أوضح الظاهرة رونالدو أن المباراة الإفتتاحية دائماً تكون حافلة بالدلالات الرمزية، حيث تدرك حينها أن اللحظة العظيمة قد حلت أخيراً؛ اللحظة التي انتظرتها طيلة أربع سنوات، سواء كلاعب أو كمشجع.

وأضاف: “لا أحد يعرف ماذا سيحدث خلال الأسابيع الأربعة التي تتواصل فيها البطولة، لكن الجميع على يقين من أنها ستكون ذكرى تاريخية، بالطبع، إنها أيضاً لحظة خاصة جداً بالنسبة لأصحاب الضيافة، فبعد الكثير من العمل الشاق، فجأة يجتمع العالم كله في بلدك للإحتفال بحبه لكرة القدم وشغفه بها، لقد انتابني ذلك الشعور في البرازيل قبل أربع سنوات وأنا سعيد الآن بمشاركة هذا الشغف مع الروس أيضاً”.

