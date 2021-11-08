حفل توقيع كتاب « مسرح إبراهيم الحسيني التيمات والبنى الدرامية» بمهرجان شرم الشيخ (صور)

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ندوة وحفل توقيع كتاب” مسرح ابراهيم الحسينى التيمات والبنى الدرامية ” إعداد وتحرير دكتور طارق عمار ودكتور محمود سعيد ، وقدم حفل التوقيع الدكتور مصطفي سليم ، بحضور الدكتور عمرو دوارة ، والدكتورة ايمان عز الدين ، والدكتور مدحت الكاشف والدكتور ابو الحسن سلام والدكتور جمال ياقوت .

بدأت الندوة التي تقام بمهرجان شرم الشيخ بكلمة للدكتور مصطفي سليم والذى أشاد بالكاتب ابراهيم الحسينى ووصفه بأنه واحدا من الكتاب المسرحيين المرموقين ومن اهم كتاب المسرح على مستوى الوطن العربي موضحا أن الكتاب هو عبارة عن جولة فى عالم كتابات إبراهيم الحسيني كتبت على يد مجموعة كبيرة من النقاد المسرحيين .







































عمار : الكتابة لدي الحسيني صارمة

بينما ذكر الدكتور طارق عمار اول لقاء جمعه بالكاتب إبراهيم الحسيني وكان عام ٢٠١٠ عندما قدم عرض مسرحى بعنوان ” ثمن القمر ” وكان العرض ضمن عروض المهرجان الختامى لفرق الأقاليم وكتب ابراهيم الحسينى عنه مقالة لاذعة ، وعلى الرغم من ذلك لم تغضبه ومنذ هذا الموقف اصبحوا اصدقاء رحلة طويلة ، وأشار عمار إلى بعض السمات الخاصة بكتابات ابراهيم الحسينى، ومنها أن الكتابة عند إبراهيم الحسيني صارمه

كما أنها تطرح قضايا شديدة الأهمية وتكتب بوعى شديد وبحث دقيق ومثال على ذلك مسرحية ” جنة الحشاشين ” التى ألقت الضوء على تجذر الإرهاب فى المنطقة منذ التاريخ الإسلامى ،والنص يشمل عدة تحذيرات هامة عن خطر الإرهاب فى المنطقة ، كما أشاد عمار بلغته فى الكتابة المسرحية التى تحمل جرس موسيقي، و لغة شاعرية ، كما يتميز الكاتب ابراهيم الحسينى بأن كتاباته تستهدف المثير من الفئات المختلفة .

الحسيني : دائما ما استفيد من كل الكتابات التي تكتب عن نصوصي

تحدث الكاتب إبراهيم الحسينى بندوة مهرجان شرم الشبخ الدولي للمسرح الشبابي وقال أنه دائما يستفيد من كل الكتابات والمقالات التي تكتب عن مسرحه ، سواء التحليلة أو النقدية ، ثم انتقل للحديث عن بعض التيمات الخاصة فى كتاباته وهى تيمة الخوف والتى كتب عنها عدة مقالات مختلفة تفيد بأن فكرة الخوف تهيمن على الكاتب كما تحدث عن بدايته فقد تخرج من كلية العلوم وتقدم إلى المعهد العالى للفنون المسرحية والمعهد العالى للسينما وقبل من المعهدين إلا انه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليبدأ رحلته فى الكتابة التى شغف بها .

كما أضاف الحسيني انه عمل فى أكثر من جهة مسرحية منها المسرح القومى وصندق التنمية الثقافية واخيرا فى اتحاد الإذاعة والتلفزيون .وأوضح خلال كلمته تأثره بنشأته التى جعلته أكثر شغفا بالمسرح وعلى الرغم من أنه خريج كلية العلوم إلا أنه استفاد بشكل كبير من دراسته التى جعلته أكثر منطقية وموضوعية فى كتاباته ، موضحا أن رجل المسرح يتميز بوعى شديد ولديه معرفه فى جميع المجالات المختلفة .واستطرد قائلا : دائما انقب عن كل جديد ومختلف وقد تأثرت بالعديد من الكتاب ومنهم الكاتب سعد الله ونوس، والكاتب محمود دياب والدكتور سامح مهران، وهناك حالة بحث دائمة لدي فى كل ما اتمنى كتابته .