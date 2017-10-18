حفل توقيع كتاب أنا.. أنا لريما دروبى السبت

المال-خاصتقيم الكاتبة اللبنانية الدكتورة ريما دروبى أخصائية علم النفس العيادى السبت المقبل حفل توقيع كتاب "أنا.. أنا" بحضور ومشاركة كوكبة من المثقفين والإعلاميين والفنانين ورموز المجتمع.وقالت الدكتوره ريما دروبي إن الكتاب يناقش أحد أهم القضايا الإنسانية التى يعيشها مجتمعنا المعاصر وهو محاولة اي

المال-خاص

تقيم الكاتبة اللبنانية الدكتورة ريما دروبى أخصائية علم النفس العيادى السبت المقبل حفل توقيع كتاب “أنا.. أنا” بحضور ومشاركة كوكبة من المثقفين والإعلاميين والفنانين ورموز المجتمع.

وقالت الدكتوره ريما دروبي إن الكتاب يناقش أحد أهم القضايا الإنسانية التى يعيشها مجتمعنا المعاصر وهو محاولة ايجاد ومعرفة الانسان لنفسه الحقيقية، مشيرة إلى أن آخر فصل فى الكتاب اذا ما استطاع القارئ قراءته بتأن وبمصداقية يقدر أن يعرف نفسه الحقيقية وسلبياته التى يستطيع أن يحولها إلى ايجابيات تفيده وتنفع مجتمعه.

وأضافت “دروبى” أن اختيار عنوان الكتاب “أنا..أنا” يعكس تساؤلات البعص اين الانسانية بين الناس وأنا الداخلية وانا الخارجية لكل امرأة وتسليط الضوء على ما لا نراه فى انفسنا كالانانية الانسانية وحياه المرأة فى مجتمعاتنا فكرياً واخلاقياً وتصرفاتها فى الحياه اليومية، بالاضافة إلى سلوكيات الانسان والتظاهر والتباهى، مشيرة إلى أن تجربة الكتاب ليس صعوبة وانما الصعوبة فى ايجاد أنا الحقيقية والتى تمثل رؤية انفسنا بشكل سليم.

وأضاف أن الكتاب يحكى عن صرخة المرأة وما تواجهه من صعوبات وتحديات يومية فى كل ما توصل إليه مجتمعنا الحديث من قيم وعادات تؤثر على المرأة وتفرض عليها قيودا تتحكم فيها، مشيراً إلى أن طرق عرض الاحداث وقصة الكتاب عبارة عن ان الحياه التى يعيشها الانسان هى التى تسرد وتحكى القصة وليس كاتب الكتاب نفسه وتنادى المرأة على الانسان “اين انت تعالى حبنى” انت بقلبى ولس انا بقلبك.

وأشارت إلى أن الرسالة التى توجهها الكاتبة للانسان هو أن الحياة اليومية والظروف ليست هى المتحكم فى مصيرنا ولا تصنع مستقبلنا لانها فى داخلنا وتذهب عنا عندما يموت الانسان فكيف تتحكم فينا وتصنع مستقبلنا، مضيفة أن الانسان هو الذى يصنع الظروف وليس العكس فكثيراً ما يتعلل بها وهذا ما يواجه الكتاب ويرفضه الكاتب فالانسان هو الذى يسود الحياه أو يجملها.

يذكر أن الدكتوره ريما دروبى من مواليد لبنان رأس بعلبك ١٩٧١ وهى أخصائية فى علم النفس العيادى ومعالجة نفسية.