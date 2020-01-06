«حفل الكاف».. وصول ماني وجمال بلماضي والخطيب يعتذر عن الحضور (صور)

حفل الكاف غدًا سيشهد حضور نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وصل السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، إلى مدينة الغردقة استعدادًا لحضور «حفل الكاف» لإعلان جائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019، وذلك على متن طائرة خاصة تابعة لنادي ليفربول، قبل أن يتجه إلى فندق الإقامة.

ويستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» للإعلان يوم غد الثلاثاء، عن صاحب جائزة أفضل لاعب في القارة خلال 2019، والتي يتنافس عليها محمد صلاح، ساديو ماني ورياض محرز.

وفي السياق ذاته، وصل جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، إلى سهل حشيش بالغردقة، لحضور حفل بيك الباتروس لجوائز الأفضل داخل قارة إفريقيا، وذلك وسط تأمين على أعلى مستوى.

جمال بلماضي يتنافس مع أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، وكذلك التونسي معين شعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي المتوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حفل الكاف غدًا سيشهد حضور نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد كبير من نجوم اللعبة.

وتلقى محمود الخطيب، دعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لحضور احتفالية اختيار الأفضل في إفريقيا، قبل أن يعتذر رئيس النادي الأهلي عن عدم حضوره.

وأورجع عدم الحضور إلى حالة الإجهاد التي يعاني منها الخطيب عقب عودته مؤخرا من رحلة علاجية في فرنسا وعقبها أداء مناسك العمرة.

الخطيب أوضح في خطابه الذي أرسله إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، أنه يكن كل التقدير للاتحاد الإفريقي لدعوته لحضور الحفل؛ مشددًا على ثقته في الكاف كونه قادر على إظهار الحفل بشكل مثالي على الأراضي المصرية.

وفي وقت سابق اليوم، طالب الإعلامي أحمد موسى، حضور محمد صلاح نجم ليفربول في حفل الكاف الذي لم يصل حتى الآن دون تحديد موقف بشأنه.