حفل القرن بريق أمل لعودة مطربي التسعينات؟

مجد القاسم: من يعيد المطرب للأضواء عمله الجيد والإعلام والسوشيال ميديا نصار: حفل القرن فكرة إيجابية ويجب أن يستغلها مطربو التسعينات بكر: لايمكن أن نحي الموتى من المطربين والحفل خلطة فنية ليس أكثر أحمد حمدي في سابقة تعد الأولى من نوعها من سنوات، شهدت الساحة الفنية والموسيقية مؤخرا حدثا

مجد القاسم: من يعيد المطرب للأضواء عمله الجيد والإعلام والسوشيال ميديا

نصار: حفل القرن فكرة إيجابية ويجب أن يستغلها مطربو التسعينات

بكر: لايمكن أن نحي الموتى من المطربين والحفل خلطة فنية ليس أكثر





أحمد حمدي

في سابقة تعد الأولى من نوعها من سنوات، شهدت الساحة الفنية والموسيقية مؤخرا حدثا فنيا ضخما سمي بـ “حفل القرن” ضم أكثر من 20 مطربا من جيل الثمانينات والتسعينات معا في حفل فني واحد.

ومن هؤلاء المطربين: أحمد عدوية وايهاب توفيق ومحمد فؤاد ومحمد الحلو ومحمد محي وعلاء عبد الخالق وحسام حسني ومنى عبد الغني وفارس وحنان وإسماعيل البلبيسي وناصر المزداوي وغيرهم

وحقق الحفل صدى جيد في الوسط الفني، وآثار تساؤلات عديدة حول أهميته والجدوى منه لهؤلاء المطربين الذين اختفى أغلبهم عن أنظارالجمهور لفترة طويلة بسبب ظهور جيل جديد مثل تامر حسني ومحمد حماقي وشيرين عبد الوهاب، والذين أصبحوا مسيطرين على كعكة السوق الغنائي، سواء تمثلت في الحفلات أو نسب مشاهدات الأغنيات وفي التواجد الإعلامي أيضا .

في هذا التقرير نرصد آراء بعض نقاد الموسيقي حول أهمية تواجد هذه النوعية من الحفلات، وهل يمكن أن تعيد بريق نجوم مطربي التسعينات فتكون سببا في عودتهم بقوة للجمهور أم أنهم لن يستطيعون استغلال واستثمار هذا الحفل.

** فكرة جيدة

في البداية أكد النجم مجد القاسم، أن حفل القرن يعتبر فكرة جيدة في حد ذاتها، فلم يحدث منذ سنوات أن يضم حفل غنائي أكثر من 20 مطربا من جيل واحد في الموسيقى

واستدرك “لكن الأهم لكي يعود بريق مطربين معينين شاركوا في هذا الحفل فيجب أن يعملوا جاهدين على تقديم أعمال غنائية جيدة، بالإضافة لاهتمام الإعلام والسوشيال ميديا بهم لأن تلك العناصر هي التي ستعيد أي فنان اختفى بريقه ونجمه للأضواء بقوة مرة أخرى.

وأضاف القاسم لـ”المال” أننا لو قلنا أن عدد الجمهور الذي حضر “حفل القرن” هذا وصل الى 15 ألف شخصا فذلك يعتبر ضئيلا للغاية مقارنة ب 100 مليون شخص في مصر

وقال “الحفل ليس مقياسا أبدا ويجب أن يهتم كل مطرب شارك فيه بتقديم عملا فنيا مميزا للجمهور الفترة المقبلة، ويقوم بتدعميه جيدا إعلاميا حتى يعود مرة أخرى للإذهان كما كان نجمه في التسعينات.

** الدعاية والانتشار



من جانبه، أكد الناقد الموسيقي دكتور زين نصار، أن “فكرة إقامة حفل القرن مؤخرا تعد إيجابية بشكل كبير لأنها ضمت فنانين لم نراهم منذ فترة طويلة على الساحة الفنية، لكن كان ينقصها الدعاية اللازمة لانتشارها بشكل أوسع على القنوات الفضائية”.

وأضاف أن حفل بهذه الضخامة والامكانات وتجميع أكثر من 20 مطربا من الثمانينات والتسعينات فيه يمكن أن يعيد بريق وتواجد هؤلاء الفنانين أو أغلبهم للساحة الفنية بقوة الفترة المقبلة”.

واشترط تحقيق ذلك بتقديم أعمال فنية مميزة للجمهور تواكب العصر الحالي خاصة وأغلبهم تراجع فنيا منذ سنوات وانطفى نجمه وبريقه بسبب ظهور أصوات جديدة على الساحة .

وأشار أيضا إلى أن وجود حفلات بهذه النوعية تضم أكثر من مطرب من جيل قديم وجيل حديث، وليس حفلا فنيا لمطرب أو نجم بعينه ، يمكن أن يجذب شريحة كبيرة من الجمهور المصري، وبالتالي ستعيده لسماع أغنيات الأجيال السابقة .

وتابع نصار قائلا : لو استغل هؤلاء المطربين هذا الحفل بسرعة تقديم أغنيات جديدة للجمهور تناسب ذوقه بهدف استثمار حفل القرن الذي أعادهم للساحة والظهور مرة أخرى فسيحققون نجاحا، صحيح أنه لن يكون بمستوى نجاحهم في التسعينات لكن قد يعيد بريقهم الفني من جديد بعد اختفاءهم طويلا”.

** لا جديد





نفي الملحن حلمي بكر أن تستطيع أي حفلات من هذه النوعية أن تعيد إحياء من أسماهم بـ “مطربين ماتوا فنيا ” لدى الجمهور بسبب ظهور أجيال وأصوات جديدة على الساحة الفنية السنين الماضية .

وأضاف أن أي مطرب انطفئ نجمه من جيل الثمانينات والتسعينات لن يعود أبدا مهما حاول، وماحدث في هذا الحفل هو مجرد خلطة فنية ركيكة ليس أكثر “فسيخ على شربات ” ولو قدم هذا الحفل مرة أخرى فلن يتواجد به جمهور كبير مثل حفل القرن مؤخرا .

وتابع بكر أنه يتحدث من منطلق اقتصادي واجتماعي لأن الناس يفكرون الآن في لقمة عيشهم، وليس في سماع أغنيات ماتت فنيا ومات مطربيها وانفصلوا عن العصر الحالي وظهر مطربين آخرين وجيل جديد يحقق نجاحا كبيرا على الساحة الفنية الآن .

وأوضح أنه يوجد كم من المطربين على الساحة منهم من مات وعاش مثل عبد الحليم وأم كلثوم ومنهم من عاش ومميت فنيا مثل فناني ومطربي الثماننيات والتسعينات الذين شاركوا في حفل القرن ولايمكن ‘حياء من مات أبدا مهما قدم من أعمال فنية حاليا لانهم لم يستطيعون مواكبة التطور الموسيقي في العصر الحديث ولن يستطيعون حتى لو قدموا أكثر من حفل الفترة المقبلة .