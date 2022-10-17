حفل الأفضل 2022.. صلاح يحتل المركز الخامس في جائزة الكرة الذهبية

احتلّ محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، المركز الخامس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. جاء ذلك خلال حفل مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، الذي أقيم، اليوم الاثنين، وكشف عن أصحاب المراكز من 5 إلى 7 في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

واحتلّ محمد صلاح جناح ليفربول المركز الخامس في القائمة، فيما جاء الفرنسي كيليان مبابي في المركز السادس، وتيبو كورتوا في المركز السابع.

وعلى صعيد الجوائز الأخرى، حصد الإسباني جافي، لاعب برشلونة الإسباني، جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في عام 2022.

وفاز ساديو ماني يفوز بجائزة سقراط للأعمال الخيرية؛ نظير المساعدة التي يقدمها السنغالي في بلده وقريته.

وتُوّج روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني سابقًا، بجائزة “جيرد مولر” لأفضل هداف في العالم لموسم 2021- 2022 والمُقدَّمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وفازت أليكسيا بوتياس قائدة فريق برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في العالم، فيما حصد جافي متوسط ميدان الفريق الكتالوني، جائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم.

وتُوّج تيبو كورتوا بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس في العالم بعدما حقق 23 كلين شيت في الموسم الماضي من أصل 57 مباراة.