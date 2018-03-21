حفل استفتاء نايل سينما غدا

رحاب صبحى يذاع حفل استفتاء نجوم قناة نايل سينما غدا ً الخميس فى العاشرة مساءً ، برعاية الهيئة الوطنية للإعلام وقطاع المتخصصة ونقابة المهن السينمائية وقطاع الإنتاج الثقافي ويتم خلال الحفل توزيع جوائز لصناع السينما لعام 2017 من خلال الفائزين…

رحاب صبحى

يذاع حفل استفتاء نجوم قناة نايل سينما غدا ً الخميس فى العاشرة مساءً ، برعاية الهيئة الوطنية للإعلام وقطاع المتخصصة ونقابة المهن السينمائية وقطاع الإنتاج الثقافي

ويتم خلال الحفل توزيع جوائز لصناع السينما لعام 2017 من خلال الفائزين في عدد من المسابقات منها افضل ممثلة دور أول ذهبت للفنانة درة وأفضل ممثل دور أول لأحمد عز وافضل مخرج طارق العريان وافضل ممثل كوميدي محمد هنيدى وافضل ممثلة كوميدية شيماء سيف ، وأفضل مخرج طارق العريان،ومجدى أحمد على أفضل مخرج ، ومدحت صالح أفضل أغنية

كما يتم تكريم الافلام التى مثلت مصر فى المهرجانات الدولية واستطاعت أن تعيد للسينما المصرية للمنافسته. وقائمة هذه الافلام تشمل 7 أفلام هى (نوارة ، وأخضر يابس ، وعلى معزة وإبراهيم، مولانا ، فوتوكوبى ، والماء والخضرة والوجه الحسن، ويوم للستات ) كما تم تكريم عدد من الشخصيات السينمائية البارزة والتي أثرت السينما المصرية علي مدار عدة أعوام منهم الفنانة ليلي طاهر،الفنان سمير صبري،الفنان محيي اسماعيل،السيناريست بشير الديك، المخرج هنري بركات، الفنانة عقيلة راتب.