حفل إفطار جماعي بدار فتيات العجوزة بحضور آثار الحكيم

المال- خاص

نظمت مؤسسة “أمنية مصر” حفل إفطار جماعي داخل مؤسسة دار فتيات العجوزة بمشاركة المتطوعين، وذلك بحضور المهندسة أمنية طنطاوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أمنية مصر وفريق عمل البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بالوزارة والفنانة آثار الحكيم.

وتم عرض منتجات الفتيات والتي تم تدريبهم بالتعاون مع بمؤسسة أمنية مصر من خلال عدة ورش وهي الديكوباج والطباعة والجلود، كما تقديم حفل موسيقي عقب الإفطار واستعراض فتيات الدار لمواهبهم الغنائية.

وتأتى فعاليات اليوم ضمن خطة التسويق والدمج المجتمعي كأحد أهم أهداف البرنامج القومي حماية الأطفال بلا مأوى وتفعيل دور المجتمع المدني للتصدي لظاهرة الأطفال بلا مأوى، وقدمت الوزارة الشكر للمؤسسة لدعمها الفتيات وتعزيز الشراكة الحقيقية مع المجتمع المدني.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في 10 محافظات الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: “القاهرة، الجيزة،الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط”، بتمويل قدره 164 مليون جنيه، ويستقبل البرنامج بلاغات بوجود أطفال على الخط الساخن 19436 والذي يعمل لمدة 12 ساعة يوميًا.