حفل أوركسترا فؤاد ومنيب فى ساقية عبدالمنعم الصاوى أول أكتوبر القادم

تستعد أوركسترا فؤاد ومنيب لإحياء حفل موسيقي يوم 1أكتوبر من الشهر القادم، على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى تحت قيادة المايسترو جورج قلته.

ومن المقرر أن تقدم أوركسترا فؤاد ومنيب خلال الحفل باقة من أجمل مؤلفاتهما الموسيقية التي تجمع بين النوتة الموسيقية الشرقية والغربية.

يذكر الثنائى فؤاد و منيب عازفي بيانو تقابلا لأول مرة على الفيسبوك عام 2015 حيث كان مقيماُ منيب في ألمانيا وفؤاد في مصر و تعاونا معاً و عملا على مؤلفاتهما الموسيقية و تقابلا بعد شهور من التعاون عن بعد ليقيما حفلهم الأول بالإسكندرية فى نهاية ٢٠١٥.

كما قدم الثنائى حفلات عديدة على كبرى مسارح مصر دار الأوبرا و مكتبة الإسكندرية و ساقية الصاوي إلى جانب المشاركة في بعض المهرجانات الدولية في المغرب و النمسا.

وفي بداية ٢٠٢٠ قرر الثنائي توزيع أعمالهما للأوركسترا فكونا أوركسترا فؤاد و منيب التي كانت أول حفلاتها في مكتبة الإسكندرية في فبراير 2020.

ويصف فؤاد ومنيب موسيقاهم بأنها موسيقى أفلام لم تنتج بعد، فهى خليط موسيقى غربى شرقى.