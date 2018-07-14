ثقافة وفنون

حفلة غنائية للحجار بساقية الصاوي.. أبرز فعاليات الأجندة الثقافية اليوم

سلوى عثمان تقدم "المال" مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم السبت بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية