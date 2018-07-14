ثقافة وفنون حفلة غنائية للحجار بساقية الصاوي.. أبرز فعاليات الأجندة الثقافية اليوم سلوى عثمان تقدم "المال" مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم السبت بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية 5:57 م, السبت, 14 يوليو 18 5:57 م, السبت, 14 يوليو 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر سلوى عثمان تقدم “المال” مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم السبت بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر