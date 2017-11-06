حفلة تنكرية بالمهندس للتأمين لتنمية العمل الجماعي

المال-خاص:تحت شعار "بنكمل بعض" اقامت المهندس للتأمين حفلة تنكرية كبرى بأحدى المنتجعات السياحية في خطوة تستهدف تنمية العمل الجماعى و ازالة الحواجز بين العاملين وقيادات الشركة.قال رضا فتحي رئيس مجلس ادارة المهندس ان الحفلة جاءت في اطار تحفيز العاملين بالشركة لتحقيق وتنفيذ كل ما هو جديد بالسوق الم

المال-خاص:

تحت شعار “بنكمل بعض” اقامت المهندس للتأمين حفلة تنكرية كبرى بأحدى المنتجعات السياحية في خطوة تستهدف تنمية العمل الجماعى و ازالة الحواجز بين العاملين وقيادات الشركة.

قال رضا فتحي رئيس مجلس ادارة المهندس ان الحفلة جاءت في اطار تحفيز العاملين بالشركة لتحقيق وتنفيذ كل ما هو جديد بالسوق المصرى.

واشار الي ان الحفلة تضمنت مجموعة من العروض الفنية المبتكرة والعديد من الالعاب الجماعية Team Building Games ، بهدف تنمية القدرة على العمل داخل فريق واحد .

واشار الي ان ساقية الصاوى قدمت عرضا لمسرح العرائس والذي لقي قبولا بين كل الحاضرين ، وفى سياق اليوم قدمت الشركة العديد من الهدايا القيمة للعاملين بها تأكيدا منها على دورهم فى نجاح الشركة وظهورها بشكل مميز بين كافة شركات التأمين الموجودة فى السوق المصرى .

يذكر ان هذه المرة الثانية التى تفاجئ الشركة موظفيها بعمل يوم ترفيهي لهم ، وبدأتها فى نفس نوفمبر من العام الماضى .