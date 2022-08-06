حفلات نجوم العرب في موسم الصيف.. كاظم الساهر يعود للجمهور بعد اشتياق كبير.. ومايا دياب تقدم حفلًا مميزًا

أحيا بعض النجوم العرب حفلات غنائية كبرى بمصر أمس، خاصة في مدينة العلمين الجديدة، التي يسعى كثير من الأشخاص التواجد فيها لقضاء إجازة موسم الصيف خلال الأشهر الثلاثة يوليو وأغسطس وسبتمبر تحديدا للبعد عن حرارة الجو في مدن القاهرة ومناطق أخرى بالجمهورية .

ومن أبرز هؤلاء النجوم العرب الذين قدموا حفلات كبيرة بالعلمين مايا دياب، حيث أحيت حفلا كبير وناجحا وغنت لكبار مطربي لبنان مثل جورج وسوف.

وكذلك النجم العراقي كاظم الساهر ، الذي قدم حفلا كبيرا بالساحل الشمالي بعد غياب 13 عاما تقريبا وشهد الحفل حضورا لافتا من نجوم الفن مثل بشرى وأحمد زاهر وزوجته وكذلك الاعلامية منى الشاذلي .

أيضا يحي النجم اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا كبيرا الساعات المقبلة بالعلمين ضمن موسم الحفلات الصيفي هذا العام .

علي عبد الفتاح: غياب كاظم لسنوات طويلة عن الحفلات الغنائية بمصر أسهم في اشتياق الجمهور

قال المسؤول الاعلامي علي عبد الفتاح لشركة مزيكا، أن وجود حفلات بالموسم الصيفي شيئا ممتع ومرغوب فيه، ونتمنى مزيدا من هذه الحفلات بالصيف حتى تعود الحالة الغنائية لسابق عهدها .

وأشار الى أن موسم الصيف هي الفترة التي يكون فيها نشاطا كبيرا لنجوم الغناء، وتظهر فيه منافسة كبيرة بين المطربين والمطربات فكل منهم يقدموا أغنيات أو ألبومات غنائية يرغبوا من خلالها الحصول على الأسبقية في الاستماع ، كما يرغبون في تصدر التريند وتحقيق أعلى المشاهدات.

وأضاف أنه بلا شك تواجد النجوم العرب سواء كانوا عراقيين أو سوريين أو لبنانيين أو مطربين خليجيين، في الحفلات الصيفية بمصر مهم جدا ، كما كان الأمر في الماضي ، فهي حفلات غنائية تساهم في امتاع الجمهور المصري بكافة اللهجات الغنائية ونرغب دائما في مزيد من هذه الحفلات .

وتابع قائلا عن المسئولين عن تنظيم حفل النجم العراقي كاظم الساهر قاموا بالعديد من دراسات السوق قبل تنظيم هذا الحفل ، خاصة أن كاظم معروف عنه غناء القصائد الشعرية الطويلة وقد لاتناسب جمهور مدينة العلمين المنجذب للأغنية الايقاعية الخفيفية بدرجة كبيرة ، لافتا ان غياب كاظم لسنوات طويلة عن الحفلات الغنائية بمصر ساهم في اشتياق الجمهور بدرجة كبيرة له في مصر ، لذلك حقق حفله نجاحا كبيرا أمس .

وائل غنيمي: ظاهرة صحية مطلوبة بألا يكون هناك نوعية واحدة من الفن والموسيقى

ويرى منظم الحفلات وائل غنيمي أن عودة نجم كبير بحجم كاظم الساهر للحفلات الغنائية بمصر شيئا مميزا جدا، حيث ان الجمهور مثلما يحب سماع الأغاني الخفيفة الايقاعية في حفلات الساحل الشمالي ومدينة العلمين .

ويضيف أن هذه الحفلات سواء لكاظم الساهر أو مايا دياب أو هيفاء وهبي وغيرهم من النجوم العرب، تحقق رواجا وانتشارا فنيا حقيقيا في سوق الحفلات بمصر في موسم الصيف .

ولفت أيضا الى أن زيادة هذه الحفلات وتنوعها بين النجوم المصريين في الغناء والعرب ، يساهم في امتاع الجمهور المصري والسياح العرب في نفس الوقت باغنيات متنوعة لبنانية ومصرية وعراقية وبأنماط موسيقية مختلفة كذلك ، وذلك ظاهرة صحية مطلوبة بألا يكون هناك نوعية واحدة من الفن والموسيقى هي المسيطرة على تلك الحفلات الصيفية طيلة الوقت .

محمد منصور: حفلات النجوم العرب تحقق انتشارا فنيا ورواجا

وأعرب منظم الحفلات محمد منصور أن كاظم الساهر له جمهور كبير يحب الاستماع لأغنياته ومرتبط بها في الماضي ، لذلك تواجده في حفل غنائي كبير بالساحل الشمالي بعد غيابه سنوات طويلة أمرا ناجحا وجذابا بالطبع لهذا الجمهور الذي اهتم بالذهاب له والاستمتاع بحفله أمس بصورة كبيرة .

واكد منصور أن مايا دياب نجمة مشهورة وقدمت حفلا غنائيا بمدينة العلمين ناجحا، والجمهور يحب دلعها وشقاوتها في اغنياتها وأدائها على المسرح بتلقائية شديدة .

ويشير الى أن حفلات النجوم العرب تحقق انتشارا فنيا ورواجا مثل نجوم مصر في الغناء، لاسيما لو كان هؤلاء النجوم يملكون بصمة لدى الجمهور المصري مثل كاظم الساهر.