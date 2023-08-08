حفلات مهرجان العلمين تجمع ثنائيات غنائية.. نقاد: هدفها تجاري وتسويقي والجمهور مشتاق للحفلات

قدم مهرجان العلمين في دورته الأولى بموسم صيف 2023 ، حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء بمصر والوطن العربي ضمت ثنائيات غنائية يوميا التقت لأول مرة معا منذ سنوات وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا .

فقدم المهرجان لأول مرة حفلا غنائيا كبيرا للنجم محمد منير شاركه فيه النجم حميد الشاعري ، في سابقة لم تحدث في تاريخهما الموسيقي منذ بدايتهما في فترة الثمانينات ، وحقق حضورا جماهيريا كبيرا .

كما قدم أيضا مهرجان العلمين حفلا غنائيا للنجمان راغب علامة ونانسي عجرم ، وكذلك حفلا للمطرب الكبير مدحت صالح وشاركته الغناء المطربة ريهام عبد الحكيم ، بالاضافة لحفل غنائي للنجمة اليسا بمشاركة النجم تامر عاشور .

مها متبولي : من الواضح أن الجمهور مشتاق بصورة كبيرة لحضور الحفلات الغنائية

أوضحت الناقدة مها متبولي أن هذه الحفلات التي جمعت ثنائيات غنائية لنجوم الغناء من مصر والوطن العربي يحضرها جمهورا كبيرا ولم تفشل حفلة غنائية واحدة منها .

نوهت قائلة أنه من الواضح أن الجمهور مشتاق بصورة كبيرة لحضور الحفلات الغنائية ، لاسيما بعد غياب حفلات ليالي التلفزيون لفترة طويلة ، حيث كان مهرجان الأغنية في دار الأوبرا المصرية هي الحفلات التي يشاهدها الجمهور ، وكانت معظم الحفلات الموسيقية خاصة بقرى معينة ، لكن حينما تم اقامة هذه الحفلات بهذه الطريقة في مهرجان العلمين لوحظ نجاحها الكبير واستمتاع الجمهور بها .

أكدت أنه من الناحية التسويقية رأت ادارة المهرجان ، أن تقديم نجم ونجمة في كل حفل بالمهرجان ، سيحقق قيمة تسويقية كبيرة مقارنة لو تم تقديم نجم فقط في كل حفل ، مشيرة أن هذه الحفلات الغنائية أدت لتحقيق نسب مشاهدة كبيرة وعائد تجاري بالطبع للمهرجان والجمهور في نفس الوقت استمتع بها .

وتمنت متبولي أن يتم عرض هذه الحفلات على قنوات فضائية أخرى مثل قناة الحياة ، ليشاهدها فئة أكبر من الجماهير الأيام القادمة .

أكرم عادل : مهرجان العلمين يحاول اعادة الريادة للغناء في مصر بعد فترة طويلة

وعلق الموزع الموسيقي أكرم عادل أن هذه الثنائيات الفنية هدفها تجاري في المقام الأول ، حيث ادارة مهرجان العلمين تريد انجاح حفلات المهرجان بصورة كبيرة وحشد جماهيري لهذه الحفلات .

وأشار الى أن القوة الشرائية لحفل محمد منير وحميد الشاعري باسم الكينج منير بالطبع ، فالجمهور حرص على التواجد بقوة في هذا الحفل من أجل سماع أغنيات منير .

وتابع قائلا أن مهرجان العلمين يحاول اعادة الريادة للغناء في مصر بعد فترة طويلة ، بالاضافة أنه يتم بهذه الحفلات عمل قدر كبير من الدعاية لمدينة العلمين لجذب السياحة لها .

عاطف امام : هدفها ارضاء جميع أذواق الجمهور وبيع عدد كبير من التذاكر

وقال عاطف امام مدير أعمال المطرب مدحت صالح أن ، الهدف من وجود نجم ونجمة في هذه الحفلات أن يتم ارضاء كل أذواق الجمهور المحب للغناء والموسيقى ، فمن يريد سماع نجم معين مثل مدحت صالح سيجد فقرة غنائية مميزة له ومن يحب سماع مطربة معه كنوع من التنوع فسيجد أيضا لكن الحفل كان مباعا باسم مدحت صالح في الأساس .

وأكد امام أن هذه الحفلات لاقت قبولا واستحسانا كبيرا لدى الكثيرين في مدينة العلمين الجديدة ، لاسيما أنها المرة الأولى التي يتم الجمع فيها في أكثر من حفل غنائي بين نجم ونجمة بهذه الصورة التي شاهدناها في ليالي مهرجان العلمين .

ويرى كذلك أنه تم استخدام أسماء النجوم الكبار مع النجمات المشاركن في الحفلات معهن ، في بيع عدد كبير من التذاكر يوميا وجذب الجماهير بصورة مميزة .