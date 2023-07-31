حفلات مهرجان العلمين بأغسطس تجمع نجوما كبارا مصريين وعربا

يشهد مهرجان العلمين الجديدة بداية من 1 أغسطس القادم ، العديد من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء من مصر والوطن العربي.

فيشارك في هذه الحفلات من مصر النجم مدحت صالح والمطربة ريهام عبد الحكيم 3 أغسطس القادم ، والنجم محمد منير بحفل كبير يشاركه فيه الموزع الموسيقي حميد الشاعري الجمعة 4 أغسطس ، كما يقدم النجم تامر عاشور بحفل غنائي كبير 5 أغسطس.

كما تقدم النجمة أنغام حفلا غنائيا بالعلمين 18 أغسطس القادم ، وكذلك النجمان رامي عياش واليسا من لبنان ، مثلما قدم النجمان راغب علامة ونانسي عجرم حفلا كبيرا معا الأيام الماضية.