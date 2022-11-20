حفلات مؤلفي الموسيقى التصويرية لأول مرة في الأوبرا .. فرصة لظهور جيل جديد

قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر الموافقة على مشروع دكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه ، الخاص باستحداث سلسلة حفلات لمؤلفي الموسيقى التصويرية والدرامية المصرية والعربية.

وتبدأ هذه السلسلة من الحفلات الموسيقية بحفل موسيقي كبير للموسيقار القدير خالد حماد يقام بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى فى الثامنة مساء الاربعاء 23 نوفمبر على المسرح الكبير .

تضم الحفلات أعمال مجموعة من أهم المؤلفين الموسيقين المصريين فى هذا المجال منهم عمر خيرت ، مودي الاإمام ، محمود طلعت ، خالد داغر ، تامر كروان ، خالد حماد ، عادل حقي ، عمرو اسماعيل ، هيثم الخميسي ، خالد نبيل ، مصطفي الحلواني ، هشام خرما ، امير هداية ، ساري هاني ، جورج قلته ، اشرف محروس ، شادي مؤنس ، محمد نزيه ، خالد الكمار ، أشرف الزفتاوي ، مصطفي صبحي ، شريف الوسيمي وغيرهم .

محمد علي سليمان : فكرة جديدة ونتمنى استمرارها والاهتمام من الجمهور بهذه الحفلات

يرى الموسيقار القدير محمد سليمان أن اتجاه الأوبرا المصرية لتقديم حفلات لمؤلفي الموسيقى التصويرية فكرة رائعة حقيقة .

وأضاف أنها فكرة جديدة ونتمنى استمرارها والاهتمام من الجمهور بهذه الحفلات هذا هو الأهم والأساس وتشهد حضورا كبيرا .

وتابع قائلا إنه على المستوى المهني والفني قدم العديد من الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية .

ولفت إلى أن الموسيقار عمر خيرت هو الاستثناء من هذه القاعدة ، حيث أنه كان يقيم هذه الحفلات بعيدا عن الأوبرا المصرية ، حتى قررت بعد ذلك أن تخصص له حفلات موسيقية خاصة به كل فترة كأحد أهم رموز الموسيقى بمصر والوطن العربي .

مها متبولي : شباك التذاكر لهذه الحفلات هو الحكم على الأنجح فيها

بدورها، قالت الناقدة مها متبولي إن هذه الفكرة رائعة حقيقة ، لأنه يجب أن يظهر عمر خيرت مرة ثانية وثالثة في السوق كمؤلف للموسيقى التصويرية ولايكون الأمر مجرد الاقتصار على حفلات لعمر خيرت طيلة الوقت في الأوبرا المصرية ، بل يجب أن يكون هناك تنوعا كبيرا في الأنماط الموسيقية المختلفة .

وأضافت أن الجمهور سيقبل بصورة كبيرة على هذه النوعية من الحفلات الموسيقية التي تقدم لأول مرة .

استطردت قائلة إن هناك أسماء مهمة في مجال الموسيقى التصويرية في مصر ، مثل هشام نزيه ونادر عباسي وتامر كروان وخالد حماد ، حقيقة يستحقون أن يقام لهم حفلات موسيقية شهريا في الأوبرا المصرية لتعريف الجمهور بأعمالهم.

لكن ذلك سيتوقف وفق متبولي على تقبلهم والإقبال الجماهيري ونجاحهم ، لاسيما أن شباك التذاكر لهذه الحفلات هو الحكم على الأنجح فيها، مؤكدة أن هذه الفكرة ستساهم في ظهور موسيقين مختلفين الفترة القادمة ولن يكون الأمر مقتصرا على حفلات الموسيقار عمر خيرت فقط مثل الماضي .

هاني يعقوب : خطوة رائعة لجيل الموسيقيين الشباب وخالد حماد أقدمهم

من جانبه قال الموزع الموسيقي الكبير هاني يعقوب أنها خطوة مهمة لكنها متأخرة كثيرا ، انما الأهم أنها ستنفذ الفترة القادمة بحفلات لمختلف الموسيقيين الشباب وهو الجديد في هذه الخطوة .

فالأوبرا المصرية تقيم مثل تلك الحفلات لمودي الامام وعمر خيرت وهاني شنودة منذ السنين الماضية وكذلك الموسيقار الراحل علي اسماعيل ، إنما هي خطوة مهمة لمؤلفي الموسيقى التصويرية من الجيل الجديد وفق” يعقوب “.

وأكد أن الموسيقار خالد حماد يعتبر أقدم موسيقار الذي تواجد مع جيل عمر خيرت القديم واستطاع الاستمرار في مجال الموسيقى التصويرية لسنين طويلة ، وقدم العديد من الأعمال الموسيقية في أفلام مهمة للنجوم عادل امام وغيرهم .

وعن عدم اقتحامه لمجال الموسيقى التصويرية أوضح أنه كان مهتما بعمله في الأغاني وفكر في أن يمتهن الاخراج السينمائي في فترة زمنية معينة ، لكن لم يفعل ذلك حتى يظل محبا للسينما من بعيد ، لذلك ابتعد أيضا عن مجال الموسيقى التصويرية حتى يظل لديه شغفا بهذا المجال بجانب حبه للتوزيع الموسيقي للأغنيات .