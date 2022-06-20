حفلات «فرقة رضا» و«فويس باند» الخميس بقبة الغوري والسحيمى

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية مجموعة من الفاعليات الفنية الخميس القادم الموافق ٢٣ يونيو بقبة الغوري و بيت السحيمي ، ضمن نشاطه الشهري بالعديد من الأماكن الثقافية التابعة له .

فرقة رضا بقبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغورى – بشارع الأزهر- ، في الثامنة مساءا ، حفل جديد لفرقة رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

تقدم الفرقة مجموعة من أشهر استعراضاتها منها : العصايا، الأقصر بلدنا، التنورة، الحصان، الحجالة.. وغيرها ، تحت إشراف الفنانة ايناس عبد العزيز، إشراف فني وليد طموم و محمد الفرماوي .

تأسست الفرقة عام 1959، وقدمت أولى عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس من نفس العام، بلغ عدد أعضائها عند التأسيس 39 راقص وراقصة وعازف، ووصل عدد اعضائها إلى 180 فنانا أغلبهم من خريجي الجامعات، وصمم رقصاتها الفنان الكبير محمود رضا، والتي استوحاها من فنون الريف ، السواحل ، الصعيد ، النوبة، بمشاركة راقصة الفرقة الأولى فريدة فهمي .

تم ضم الفرقة لوزارة الثقافة بعد صور قرار جمهوري عام

1961، وتولى إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا، قدمت عروضها في مختلف دول العالم وحازت على المراكز الأولى في أغلب المحافل والمهرجانات الدولية .

فرقة فويس باند بالسحيمي

ويستضيف مركز إبداع بيت السحيمي – بشارع المعز-، في السابعة مساءا، حفل فرقة « فويس باند » ، و الحفل قيادة الفنان إسلام جاد .

ويتضمن تقديم مجموعة من أشهر الأغاني المصرية والعربية منها : « صافيني مرة » أداء وائل علي، « أمانه عليك » أداء عبدالرحمن إبراهيم ، « ان كنت ناسي » أداء ضحى شعبان، « بسبوسة » أداء نهى النجار، « فين قلبي» أداء أدهم آسر، « ان راح منك يا عين » أداء هالة صلاح .

« قال ايه بيسألوني » أداء مريم عابدين، « أنساك » أداء شهد السعدني ، « ليالينا » أداء أمنية خالد، « علي الحلوة والمرة » أداء أحمد عبد اللطيف، « لولا الملامة » أداء سمر محمد، « لما راح الصبر» أداء نوران هشام، « آه يا أسمراني اللون » أداء ندى محمود .