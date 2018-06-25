حفلات غنائية بالسعودية للعيد لأول مرة

بعد أن شهدت حضورًا لافتًا.. سالم الهندي: "إشراف تركي آل الشيخ منح حفلات العيد في السعودية نقلة غير مسبوقة"أحمد حمديأكد الأستاذ سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والتي نظمت حفلات #العيد_في_السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة، أن عدد الحضور من جميع الفئات

بعد أن شهدت حضورًا لافتًا.. سالم الهندي: “إشراف تركي آل الشيخ منح حفلات العيد في السعودية نقلة غير مسبوقة”









أحمد حمدي

أكد الأستاذ سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والتي نظمت حفلات #العيد_في_السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة، أن عدد الحضور من جميع الفئات فاق التوقعات، بل إن التذاكر نفدت بمجرد طرحها في منافذ البيع، مشيدًا في الوقت نفسه بالالتزام الكبير الذي ظهر عليه الحضور في الاستمتاع بمتابعة الحفلات.

وقال الهندي إن الحفلات الغنائية شهدت نقلة نوعية في التنظيم والإعداد والترتيب لها منذ إشراف الأستاذ تركي آل الشيخ عليها وتولّيه مهامّ متابعتها من خلال رئاسته للجنة الفنية، حيث وجدنا اهتمامًا ودعمًا وعناية غير مسبوقة كانت السبب الرئيسي لتحقيق هذا النجاح المبهر الذي أبهج كل المتابعين والجمهور المتذوق للفن الأصيل.

يُذكر أن مساء أمس 23 يونيو أسدل الستار على آخِر الحفلات الغنائية في العاصمة السعودية الرياض والتي أحيتها الفنانة نوال الكويتية في مسرح مركز الملك فهد الثقافي، حيث تخطّى الحضور ثلاثة آلاف متفرّج من النساء، وفي الأيام الماضية شهدت عدة حفلات جماهيرية بين الرياض وجدة والدمام وبداية في 16 يونيو مع حفل الفنانة المصرية أنغام والفنانة اللبنانية إليسا وأقيم في مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وفي اليوم التالي أحيا الفنان نبيل شعيل والفنان ماجد المهندس حفلًا غنائيًّا في الصالة الرياضية المغلقة في ملعب الجوهرة بجدة، تلاه حفل آخر للفنان حسين الجسمي، والفنان وليد الشامي، بمركز معارض الظهران بالدمام.

واستمرت تلك الحفلات حيث انتقل طاقم روتانا إلى العاصمة الرياض مرة أخرى لتقديم حفل جماهيري آخر لفنان العرب محمد عبده، وفي اليوم التالي أقيم حفل غنائي في جدة أحيته الفنانة نوال الكويتية، والفنانة داليا مبارك.

ومن الحفلات التي أقيمت أيضًا أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلًا غنائيًّا في العاصمة الرياض، بجانب الفنانة المصرية كارمن سليمان، وفي اليوم نفسه أقيم حفل جماهيري كبير في مركز معارض الظهران بالدمام، وغنى منفردًا ماجد المهندس بعد أن غاب عن الحفل عبد الله الرويشد الذي تعرّض لأزمة مرَضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالدمام.

واستمرت الحفلات حيث غنى عبادي الجوهر ورابح صقر في مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وفي اليوم التالي غنّى راشد الماجد منفردًا في الصالة الرياضية المغلقة في ملعب الجوهرة/ جدة وشهدت جميع الحفلات حضورًا جماهيريًّا كبيرًا حيث شهدت منافذ بيع التذاكر إقبالًا كبيرًا من جميع الفئات.

وجميع الحفلات عرضتها قناتا روتانا موسيقى وروتانا خليجية على الهواء مباشرة؛ حتى تصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين في المملكة والخليج والوطن العربي.