حفلات عيد الحب تعود على استحياء بالأوبرا وتعيد جنات وكارول سماحة للجمهور

وتعيد هذه الحفلات بدار الأوبرا المصرية بعض النجوم للجمهور الذين غابوا عنهم لفترة طويلة مثل جنات وكارول سماحة، بالإضافة لمدحت صالح ومحمد الشرنوبي

رغم عدم وجود أي حفلات غنائية في السوق حاليا للاحتفال بعيد الحب مثل كل عام في فنادق القاهرة الكبرى لكثير من المطربين المصريين والعرب، فإنها وجدت على استحياء من خلال دار الأوبرا المصرية بأكثر من حفل غنائي تم تقديمه لبعض المطربين.

وتعيد هذه الحفلات بدار الأوبرا المصرية بعض النجوم للجمهور الذين غابوا عنهم لفترة طويلة مثل جنات وكارول سماحة، بالإضافة لمدحت صالح ومحمد الشرنوبي وغيرهم أيضا.

أكرم عادل: أمر مميز وإيجابي أن توجد حفلات غنائية بهذه المناسبة وعودة جنات إضافة

يقول الملحن أكرم عادل ان تواجد هذه الحفلات في ظل جائحة كورونا الصعبة حاليا شيئا ايجابيا بالطبع ، لكن لولا عدم وجود حفلات غنائية في الخارج لهؤلاء المطربين مثل جنات وكارول سماحة لما وافقوا على تقديم هذه الحفلات بالاوبرا التابعة لوزارة الثقافة .

وأضاف انه شيئا جيدا ان نستمتع بهذه الحفلات الغنائية بصرح ثقافي مميز مثل دار الاوبرا المصرية ونحن في البيوت مثل باقي المصريين في الظروف التي نعيشها بسبب فيروس كورونا .

واكد على ان عودة مطربين في هذه الحفلات الغنائية بالاوبرا بعد غياب طويل مثل جنات امرا مميزا حيث المستفيد من ذلك الجمهور في النهاية الذي سيستمع لفن واغنيات مختلفة منها لانها مطربة موهوبة وتملك صوتا جميلا .

صلاح عطية : تقديم أصوات جديدة في هذه الحفلات أبرز ما يميزها

وعلق الشاعر الغنائي صلاح عطية ان هذه الحفلات المميز فيها حاليا لمناسبة عيد الحب تواجد اصوات مختلفة فيها مثل جنات وكارول سماحة بدلا من تقديم نفس الاصوات المعتادة في كل حفلات الاوبرا .

وأشار أيضا إلى أن وجود هذه الحفلات في الاوبرا حتى لو كانت محدودة افضل بكثير من عدم وجود اي حفل غنائي في مناسبة جميلة مثل عيد الحب يهتم بها الجمهور سنويا .

وتابع قائلا إن جنات صوت جميل ومحبب لقاعدة كبيرة من الجمهور، لذلك وجودها وكذلك كارول سماحة سيحقق جذبا جماهيريا كبيرا لحفلات الأوبرا المصرية الحالية بصورة كبيرة ومختلفة عن السابق.