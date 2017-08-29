حفلات عيد الأضحى بتوقيع الهضبة وتامر حسني

جسار: الحفلات الغنائية في مصر زادت بقوة بعد استقرار الأوضاع وأحرص على التواجد حلمي بكر: الحفلات أصبحت أقل من السنين الماضية ومنتشرة على الشواطئ حسام خليل: مصر لا يوجد فيها مهرجان ثابت وضخم مثل قرطاج وموازين حتى الان أحمد حمدي مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك 2017، يبدأ نجوم الغناء في مصر والوطن ا

جسار: الحفلات الغنائية في مصر زادت بقوة بعد استقرار الأوضاع وأحرص على التواجد

حلمي بكر: الحفلات أصبحت أقل من السنين الماضية ومنتشرة على الشواطئ

حسام خليل: مصر لا يوجد فيها مهرجان ثابت وضخم مثل قرطاج وموازين حتى الان



أحمد حمدي

مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك 2017، يبدأ نجوم الغناء في مصر والوطن العربي الاستعداد لأحياء العديد من الحفلات الغنائية لإمتاع جمهورهم بأجمل أغنياتهم، وخاصة النجوم الكبار الذين دائما ما يستحوذون على كعكة الحفلات في المواسم الهامة كالأعياد التي تشهد تجمعات وحضورا جماهيريا كبيرا في أغلب الأماكن.

ويتصدر حفلات عيد الأضحى لهذا العام بعد أيام قليلة حفل الهضبة عمرو دياب خاصة بعد نجاح ألبومه الجديد “معدي الناس” وحفله الأخير الذي أحياه بالساحل الشمالي، والذي سجل فيه رقما قياسيا في الحضور الجماهيري تخطى 80 ألف شخص.

ويتضمن ألبومه الجديد “معدي الناس” أغنيات متنوعة حققت انتشارا واسعا في أيام قليلة من طرحه منها “أجمل عيون” التي تغنى فيها لبرج الحوت، وأثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأغنية “نغمة الحرمان” لأنها جمعته بالثنائي أيمن بهجت قمر، ومحمد يحيى في أول تعاون فني لهم معا بعد انقطاع دام لسنوات بسبب وجود خلافات كبيرة بينهما وبين الهضبة، وأغنية “أول كل حاجة” و”معدي الناس” التي حمل الألبوم الجديد عنوانها.

وسيحي الهضبة حفل عيد الأضحى لأول مرة في مصر، وتحديدا في منتجع “الداوند ستراند” بالغردقة على غير عادته السنوات الماضية، فكان يحيي أي حفل في الأعياد خارج مصر.

وكذلك يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل عيد الأضحى في “موسى كوست” برأس سدر ثاني أيام العيد، وهو النجم الذي يحظى بالنصيب الأكبر من الحفلات الفنية الفترة الحالية في مصر لشعبيته الكبيرة.

كما سيحيي النجم اللبناني راغب علامة حفل عيد الأضحى بـمنطقة “بكاسين” بجنوب لبنان، فهو كعادته يفضل إحياء حفلات الأعياد بوطنه لبنان دائما، والنجم وائل جسار يحيي حفله بفندق ريكسوس شرم الشيخ بعد نجاح آخر حفلاته بالقاهرة منذ يومين.

ويحيي النجم حمادة هلال حفلا كبيرا بفندق “بالم دي سوما” بالغردقة، ويشاركه الحفل أوكا وأورتيجا والراقصة صافيناز، والفنانة اللبنانية مروى أيضا، والحفل تنظمه اوشن تورز، ويحظى هلال في عيد الأضحى بنصيب جيد من الأعمال الفنية خاصة بطرح فيلمه السينمائي الجديد “شنطة حمزة”.

ومن ناحيته، يرى النجم اللبناني وائل جسار أن الحفلات الغنائية في مصر عادت للانتعاشة بقوة مرة أخرى بعد استقرار الأوضاع الأمنية فيها عن السنوات الماضية لذلك يحرص على التواجد باستمرار لإحياء حفلات كبيرة في مصر في القاهرة وشرم الشيخ.

وأضاف أنه أحيا منذ يومين حفلا كبيرا بأحد فنادق القاهرة وشاركته النجمة إليسا ويحيي عيد الأضحى بريكسوس بشرم الشيخ مثل كل عام ويعتبر نفسه قريبا من الجمهور المصري.

ويقول الملحن الكبير حلمي بكر إن سوق الحفلات الغنائية في مصر أصبح غير منتعش بدرجة كافية مثل السنوات الماضية باستثناء حفلات الساحل الشمالي التي يحييها بعض نجوم الغناء من مصر والوطن العربي في هذه الفترة من موسم الصيف فقط.

وأضاف أن أي نجم يقوم بالغناء في الساحل الشمالي فالجمهور الذي يحضر له يرتدي المايوه على البحر ولا يركز في قيمة ما يقدمه المطرب له على المسرح، وهي مجرد حفلات للتسلية والمتعة فقط لكن ليس فيها أي ضرر طالما توجد أصوات جيدة تستطيع الغناء لمدة ساعتين على المسرح مهما كانت نوعية الجمهور ونوعية الأماكن التي تقدم فيها هذه الحفلات مؤخرا مثل كافيه “طبلة” في الساحل وغيره.

ومن جانبه، قال منظم الحفلات حسام خليل إن الفترة الأخيرة شهدت إقامة حفلات فنية كثيرة في الساحل الشمالي ودار الأوبرا المصرية، وأن الحفلات هذا العام تعد الأبرز منذ 6 سنوات تقريبا رغم ارتفاع سعر الدولار، مما زاد من أجر غالبية النجوم المصريين والعرب.

وأشار إلى أنه يوجد مناسبات غنائية خارج مصر لها هيبة كبيرة مثل: مهرجان “قرطاج” بتونس، و”موازين” بالمغرب، و”جرش” بالأردن، ويحسب لها النجوم حسابا كبيرا، لكن في مصر لا يوجد مهرجان ثابت وضخم مثل هذه المهرجانات حتى الان، وذلك بالرغم من أنها بلد الفن وهوليوود الشرق.