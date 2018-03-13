حفلات شم النسيم بين القاهرة والسخنة

- ليث أبو جودة: مهمة لنا كمطربين وتعوضنا خسارة الألبومات- وائل جسار: أسعى للتواجد في أي مناسبة مع جمهوري لإسعاده - حسام خليل: الحفلات تجذب العرب أحمد حمدي:يستعد العديد من نجوم الغناء في مصر ولبنان وتونس لاحياء حفلات غنائية بمنسبة اعياد الربيع " شم النسيم" بفنادق القاهرة والعين ال

– ليث أبو جودة: مهمة لنا كمطربين وتعوضنا خسارة الألبومات



– وائل جسار: أسعى للتواجد في أي مناسبة مع جمهوري لإسعاده

– حسام خليل: الحفلات تجذب العرب

أحمد حمدي:





يستعد العديد من نجوم الغناء في مصر ولبنان وتونس لاحياء حفلات غنائية بمنسبة اعياد الربيع ” شم النسيم” بفنادق القاهرة والعين السخنة والغردقة وغيرها من الاماكن السياحية بالمحروسة، حيث يحي النجم اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا بمشاركة ابنة وطنه النجمة اليسا بفندق الماسة ويعود الكينج محمد منير للحفلات الغنائية بمصر بعد فترة طويلة بحفل كبير بريماس جولف بارك براس سدر .

كما يحي النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا بفندق كونكورد السلام بشرم الشيخ ، والنجم ايهاب توفيق ويشاركه النجم هيثم شاكر حفلا غنائيا ببفندق كريستال بالاس بدار الاسلحة والذخيرة .

كما تحي النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلا ب بلاجون براس سدر والنجمة ميريام فارس ايضا بنفس المكان وتحي النجمة المغربية جنات حفلا كبيرا بالاسكندرية .

وتبدا فعاليات هذه الحفلات في الفترة بين 10 حتى 14 ابريل القادم .

يرى النجم الفلسطيني ليث ابو جودة ان هذه الحفلات تحقق عائدا ماديا جيدا للمطرب خاصة انها تعتبر مثل موسم عيد الفطر وعيد الاضحى وراس السنة ايضا ، لافتا انه بعد تدهور سوق الكاسيت بسبب قرصنة الالبومات الغنائية السنين الماضية يحاول اي مطرب واي منتج الكسب ماديا من خلال الحفلات الغنائية في اي وقت .

وأضاف في حديثه للمال: حقيقة الامر اي مطرب مهما كانت شهرته ونجوميته في مصر او الوطن العربي يريد ان ” ياكل عيش ” والانفاق على مصاريف منزله من خلال عمله الفني وهو الغناء وموهبته التي اعطاها الله له ولايجب ان ننكر اننا في النهاية اشخاص يتعرضون لمواقف صعبة في حياتهم حتى لو كنا فنانين ونحتاج للمادة لذلك هذه الحفلات هامة للنا كمطربين .

وتابع ابو جودة الحفلات في شم النسيم لها طابع مميز ونقدم فيها اغنيات ايقاعية ورومانسية للجمهور حسب مايطلبه مننا كمطربين ونحاول ارضاء جميع الاذواق واخر حفل قدمه في شم النسيم كان العام الماضي وحقق نجاحا جيدا.

ولفت الى ان الاغنيات التي يقدمها في فندق معين تكون مختلفة تماما عن الاغنيات التي غنيها في الاوبرا مثلا فلكل مكان طابعه الخاص ويتسلزم منه تقديم نوعية معينة من الاغنيات .

اما النجم اللبناني وائل جسار يقول انه ، يسعى دائما للتواجد في اي مناسبة مع الجمهور المصري او اللبناني لاسعادهم سواء شم النسيم او راس السنة او غيرها من المناسبات .

واشار الى ان حفلات شم النسيم او اعياد الربيع يكون لها بهجتها في نفسه وكذلك لدى الجمهور لذلك يحرص على تقديم اغنياته الرومانسية وكذلك اغنيات التراث المميزة للعندليب عبد الحليم وغيره وذلك يضفي روحا وجوا رائعا في الحفلات .

واوضح انه قدم حفلات اعياد الربيع السنين الماضية معظمهما بمصر بشرم الشيخ والقاهرة حي يظهر فيها جو الربيع حقيقة بين الناس .

اما حسام خليل منظم الحفلات يرى ان حفلات شم النسيم تجذب النجوم العرب في الغناء مثل عاصي الحلاني وراغب علامة ووائل جسار وغيرهم وذلك يعتبر اضافة لسوق الحفلات الغنائية في مصر ويجذب العرب ايضا .

واضاف في هذه المناسبات تزيد اعداد الضيوف العرب بمصر في القاهرة وشرم الشيخ الذين يحرصون على حضور هذه الحفلات للنجوم العرب خاصة .

وتابع اننا يجب ان نهتم بتزايد هذه الحفلات الفنية في جميع محافظات مصر ليس فقط في المناسبات مثل شم النسيم والاعياد لان ذلك يدر دخلا لبلادنا .