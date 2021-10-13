حفلات شرم الشيخ تعود للجمهور بعد غياب.. «عاصي الحلاني وإدوارد الأبرز»

محمد حامد : شرم الشيخ ستظل من أجمل المدن الساحلية في العالم وعودة الحفلات بها شيء مميز

غابت الحفلات الغنائية التي كانت تقام في مدينة شرم الشيخ عن الجمهور لفترة طويلة ، بعد استحواذ المدن الجديدة على هذه الحفلات الموسيقية لجميع المطربين مثل العلمين وغيرها.

لكن حفلات شرم الشيخ كانت تجذب الكثير من المطربين المصريين والعرب خاصة السنين الماضية ، وعادت هذه الحفلات مرة أخرى الأيام السابقة واستقبلت شرم الشيخ أكثر من فنان لتقديم حفلات موسيقية بعد غياب منهم المطرب عاصي الحلاني الذي يحيى حفلا كبيرا بشرم الشيخ خلال الساعات القادمة ، وكذلك الفنان إدوارد.

كما يحيى أكثر من مطرب حفلا غنائيا الأيام المقبلة بشرم الشيخ ، بعد غيابها عن المشهد لفترة طويلة.

محمد حامد : شرم الشيخ ستظل من أجمل المدن الساحلية في العالم وعودة الحفلات بها شيء مميز

يرى المنتج الموسيقى محمد حامد، أن شرم الشيخ مازالت جذابة للجمهور المصري لإقامة حفلات موسيقية بها ، حيث يحرص كثير من المطربين المصريين والعرب على الغناء فيها طيلة الوقت .

وأكد أنه يجب الاهتمام بتقديم حفلات غنائية فيها باستمرار ، لأنها من أجمل المدن الساحلية في العالم حقيقة ، حتى لو ظهرت مدن جديدة مثل مدينة العلمين الساحلية وغيرها بالإسكندرية مؤخرا وإقبال الكثير من المطربين على الغناء بها وانتشارها.

وأشار حامد إلى أن عودة الحفلات الموسيقية بمدينة شرم الشيخ شيء مميز بوجود مطربين كبار مثل عاصي الحلاني وغيرهم مؤخرا ، حيث ان هذه الحفلات تساهم في تنشيط السياحة لشرم الشيخ ومصر عامة والامر لايقتصر فقط على مدينة العلمين الجديدة لتنشيط السياحة بل لدينا الكثير من الاماكن بمصر يمكن اقامة حفلات غنائية كبرى بها لمطربينا وكذلك تجتذب المطربين العرب والعالميين ، مثل شرم الشيخ وغيرها.

علي عبد الفتاح : أن كل وقت في السنة يتطلب مدينة معينة بها عوامل الجذب للجمهور

وعلق علي عبد الفتاح المسؤول الإعلامي بمزيكا أن : موسم الشتاء الذي سيبدأ بعد شهرين تقريبا بالطبع ستكون مدينة شرم الشيخ أكثر إقبالا من الجمهور والمطربين ، وسيعود أغلب النجوم لإحياء حفلات غنائية بها.

وأردف قائلا: إن كل وقت في السنة يتطلب مدينة معينة بها عوامل الجذب للجمهور من ناحية إقامة الحفلات الموسيقية بها ، فمثلا مدينة العلمين الجديدة كانت أكثر جذبا في موسم الصيف الذي أوشك على الانتهاء.

وأكد أن مدينة العلمين أقيمت بها حفلات غنائية كبرى ومؤثرة وكان بها نظرة مستقبلية أن يكون لدينا في مصر أكثر من مدينة يمكن إقامة حفلات مميزة بها تجذب السياحة أيضا.