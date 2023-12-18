حفلات رأس السنة 2024.. عودة للجماهير أم استمرار للغياب تحت ضغط «الظروف»

تشهد حفلات رأس السنة الجديدة 2024 الأيام القادمة عودة بعض الأصوات الغنائية ونجوم الغناء الكبار للساحة الفنية والجمهور بعد غياب ، وأبرزهم النجمة آمال ماهر التي تحي حفل رأس السنة في أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد 29 ديسمبر الجاري ، ويشهد عودتها للساحة الغنائية بعد فترة من طرح ألبومها الجديد ” أنا كويسة” ، كما تشهد حفلات رأس السنة أيضا عودة الكينج محمد منير للجمهور بحفل غنائي كبير يحيه بالشيخ زايد ويشاركه فيه فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو ، بالاضافة لاحياء كوكبة من نجوم الغناء بمصر والوطن العربي للحفلات الغنائية الكبرى بمصر وأكثر من دولة عربية برغم وجود الظروف السياسية في الوطن العربي .

بينما يحي النجم تامر حسني حفلين كبيرين الأول بتركيا 30 ديسمبر الجاري والثاني يحييه بأبو ظبي 31 ديسمبر ، ويحي النجم اللبناني وائل جسار حفل رأس السنة بالقاهرة بعد غيابه عنها لفترة بسبب الأحداث السياسية بغزة ، ويشاركه الحفل بعض المطربين الشعبيين .

أيضا يحي النجم ايهاب توفيق حفلا غنائيا ليلة رأس السنة باحدى فنادق القاهرة بمنطقة الكورنيش ، وذلك تمهيدا لطرح أغنيته الجديدة” أيوه ياغشاش” مع بداية العام الجديد بعد تأجيلها الفترة الماضية بسبب أحداث غزة .

بينما يحي النجم اللبناني راغب علامة ليلة رأس السنة بالبحرين بمركز البحرين العالمي للمعارض وهو من أكبر قاعات الحفلات بها ، أما النجم عاصي الحلاني يحي حفلا كبيرا باحدى الأندية الشاطئية بأبو ظبي ليلة 31 ديسمبر للنجمين .

أمجد مصطفى :من حق أي فنان أن يعمل لن لديه التزامات خاصة به وهو ليس بمفرده

قال الناقد الموسيقي أمجد مصطفى أن الظروف السياسية لها كل الاحترام والأهمية ، لكن حينما تطول مدة هذه الظروف فمن حق أي فنان أن يعمل لن لديه التزامات خاصة به وهو ليس بمفرده بل كل مطرب لديه فرقة موسيقية تتكون من أشخاص كثيرين وكل واحد فيهم لديه أسرة خاصة به ، لذلك عودة هذه الحفلات أمرا طبيعيا.

أضاف في حديثه ل” المال ” أن موسم حفلات رأس السنة مهما لكل المطربين ليس في مصر فقط بل بجميع الوطن العربي سواء لبنان أو دبي أو السعودية حاليا ، وعودة نجوما كبار مثل آمال ماهر ستكون اضافة مهمة وحفل محمد منير سيكون مهما لأنه نجما كبيرا .

أكد مصطفى أن الاقبال على هذه الحفلات سيكون كبيرا بسبب أن الجمهور يرغب في الخروج من الهموم والحالة المزاجية التي عاشها الفترة الماضية ، كما أن منظمي تلك الحفلات لايقيمونها اعتباطا وانما بدراسة متأنية وجس نبض للسوق لذلك سيكون هناك اقبالا جيدا على هذه الحفلات ليلة رأس السنة لكثير من النجوم والمطربين .

ولفت الى أن حفلات النجوم التي ستقام في الفنادق الكبرى مثل ايهاب توفيق وهاني شاكر ووائل جسار وغيرهم ، ستكون أعدادها ليست بضخامة حفلات محمد منير في الأوبرا مثلا حينما كان يقام له بها ، لكنها ستشهد اقبالا أيضا .

مها متبولي : هذه الحفلات ستشهد اقبالا كبيرا من الجمهور المصري والعربي لتغيير الحالة المزاجية

وأعربت الناقدة مها متبولي أن أهم حفل سيكون ضمن قائمة حفلات رأس السنة الجديدة هو لآمال ماهر ، حيث أنها صوت مصري مهم جدا وعودتها للغناء مرة أخرى وتعافيها من كل أزماتها الشخصية التي مرت بها لفترة طويلة أمرا مهما جدا .

ونوهت قائلة أن قضية فلسطين جميع المفكرين السياسين أكدوا أن الأزمة ستطول ، وليس معقولا أن يتوقف المطربين عن الغناء بسبب التزاماتهم المادية ومسؤولياتهم تجاه أسرهم مثل محمد منير وايهاب توفيق وغيرهم ، ومن حقهم أن يحيوا حفلات غنائية مع بداية العام الجديد .

وأكدت أن الجمهور سيقبل على هذه الحفلات بقوة ، لاسيما أننا عشنا فترة من الاكتئاب والحزن ال3 أشهر الماضية بسبب أحداث فلسطين ، وبرغم الحالة الاقتصادية الصعبة في البلاد الا أن الأحداث في غزة كانت أهم بالنسبة للكثير من الأشخاص ، لذلك هذه الحفلات ستشهد اقبالا كبيرا من الجمهور المصري والعربي لتغيير الحالة المزاجية في هذه الحفلات وتخفيف الضغوط والأعباء الاقتصادية عنهم .

أشرف عبد الرحمن : هذه الحفلات لن تلقى الرواج الكبير بسبب النفسية لدى الجمهور

بينما أوضح الناقد الموسيقي أشرف عبد الرحمن أن الوضع الاقتصادي والسياسي يؤثر على الفن بصورة عامة ، لذلك الاقبال على هذه الحفلات الغنائية ليلة رأس السنة الجديدة لن يكون مثل الأعوام الماضية ، لاسيما أن الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي يمس الشعب دائما بدرجة أكبر من الفن ، والفن والثقافة يأتيان بعد الاستقرار السياسي والاقتصادي .

أشار الى أن هذه الحفلات لن تلقى الرواج الكبير بسبب النفسية لدى الجمهور لاستقبال هذه الحفلات بحفاوة كبيرة ، وشرائهم لتذاكر هذه الحفلات بصورة كبيرة .

ونوه حفلات رأس السنة معروف أن لها خصوصية خاصة جدا ، ويحاول كل شخص الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة الذهاب لمكان معين للاحتفال ، لكن مع وجود الأجواء في غزة وعدم الاستقرار بها سيؤثر على كل ذلك .

حيث أن هذه الاحتفالات تمثل جوانب ترفيهية وليست أساسية برغم أن فيها رسالة فنية ، لكن في ظل الأولوليات الموجودة من الناحية الأقتصادية لن يهتم الكثير من الأشخاص لشراء تذاكر تتعدى قميتها 1000 جنيه في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة في البلاد ، حتى لو كانت هذه الحفلات للنجوم الكبار في الغناء مثل آمال ماهر وغيرهم وفق” عبد الرحمن ” .

أردف قائلا أن ذلك لن يكون دافعا قويا للجمهور للاقبال على هؤلاء النجوم الكبار ، بسبب كل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة .