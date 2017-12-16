حفلات رأس السنة تقترب وتخمة منتظرة

الهضبة والسلطان وعلامة وجسار وحماقي وحسني وشيرين أبرز نجوم حفلات السنة الجديدة جسار: أحرص على التواجد في مصر في هذا الموسم لتواجد جمهور كبير فيها. عبد الرحمن: الحفلات أصبحت بيزنس لشركات تنظيمها ومتعهدي الحفلات. بكر: حفلات رأس السنة تقليد قديم…

الهضبة والسلطان وعلامة وجسار وحماقي وحسني وشيرين أبرز نجوم حفلات السنة الجديدة

جسار: أحرص على التواجد في مصر في هذا الموسم لتواجد جمهور كبير فيها.

عبد الرحمن: الحفلات أصبحت بيزنس لشركات تنظيمها ومتعهدي الحفلات.

بكر: حفلات رأس السنة تقليد قديم وليس لها قيمة فنية والبعض يعتبرها تعويض لخسارته المادية .



أحمد حمدي

بدا العد التنازلي لموعد حفلات رأس السنة الجديدة 2018 ، ويتسابق في هذا الموسم العديد من نجوم الغناء المصريين والعرب على أحياء الحفلات الغنائية الكبرى بأضخم فنادق مصر ودبي ولبنان بحيث يضمنون أعلى نسبة حضور جماهيري بسبب حرص الجمهور على الاستمتاع برأس السنة مع مطربيهم المفضلين حتى ساعات الصباح من السنة الجديدة.



** كعكة الحفلات



ويفوز بكعكة حفلات رأس السنة هذا الموسم الهضبة عمرو دياب بثلاث حفلات غنائية كبرى ، الأولى بالقاهرة 25 ديسمبر الجاري بإحدى الفنادق الكبرى، ويحيي في 29 ديسمبر حفلا غنائيا آخر بدبي ، ويختتم حفلاته لرأس السنة بحفل كبير بالقاهرة 31 ديسمبر بفندق كونراد ، وذلك بعد نجاح ألبومه الاخير “معدي الناس” مؤخرا.

و يأتي في المرتبة الثانية من حيث نسبة الفوز بالنصيب الأكبر من حفلات رأس السنة 2018 النجم تامر حسني بحفلين غنائيين الأول بعمان بمسرح ” نادي الارينا ” 28 ديسمبر ، وحفل آخر بأبو ظبي 31 ديسمبر بعد تحقيق برنامج ذ فويس كيدزالذي يشارك في الموسم الثاني منه – ويعرض حاليا على شاشة أم بي سي مصر – نسبة مشاهدة جيدة ، حيث يتمتع تامر حسني بمكانة كبيرة في الوطن العربي.

كما يحيي النجم اللبناني جورج وسوف لأول مرة حفل رأس السنة الجديدة بفندق ريكسوس شرم الشيخ ، وهو الحفل الثاني له في مصر بعد غياب 15 عاما، بينما يحيي النجم محمد حماقي حفل رأس السنة بفندق “أينا انتركونتيتال فيستيفال بدبي ” لأول مرة بعد اعتياده على أحياء هذه الليلة السنوات الماضية بالقاهرة .

كما تحي النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ليلة رأس السنة بدبي بفندق جراند حياة ، ويشاركها الحفل النجمين ماجد المهندس وإليسا، و هو الحفل الاول لشيرين بعد أزمتها الاخيرة التي تسببت في اختفاءها عن الأنظار بسبب إساءتها لمصر وتسببت في اتخاذ موقفا من نقابة الموسيقين ضدها بالوقف المؤقت.

أما النجم اللبناني راغب علامة فقرر أن يحتفل بالعام الجديد 2018 في لندن لأول مرة على غير عادته حييث كان دائما ما يحيي ليلة رأس السنة بالقاهرة أو لبنان.

كما يحيي وائل جسار حفل رأس السنة بفندق انتركونتينتال سيتي ستارز القاهرة ، ويحضر حفله دائما العديد من الشخصيات الفنية والعامة في مصر .

ويحيي النجم محمد فؤاد حفل رأس السنة بفندق ماريوت بالقاهرة ، أما حكيم يشارك النجمة المغربية سميرة سعيد والنجمة اللبنانية مايا دياب في حفل كبير بفندق كمبنسكي التجمع ليلة رأس السنة ، وهي المرة الأولى الذي يلتقي فيها الثلاثي في حفل غنائي واحد منذ فترة طويلة .

ويحي النجم اللبناني عاصي الحلاني ليلة العام الجديد بفندق هيلتون لبنان وساموزين بالقاهرة أيضا.



** رغبة جماهيرية



وعن ظاهرة تكدس موسم حفلات رأس السنة عن أي موسم آخر طوال العام ومدى تطور هذه الحفلات هذا العام، قال النجم اللبناني وائل جسار: “موسم حفلات رأس السنة هو دائما الأضخم فنيا بالنسبة لنجوم الغناء في مصر والوطن العربي لأن الجمهور يكون متحمسا لحضور حفلات غنائية عديدة في هذه الليلة تحديدا عن أي وقت اخر طيلة العام للاستمتاع باجواء رأس السنة على أنغام الأغنيات المفضلة له والمطرب الذي يحب الاستماع له” .

وأضاف جسار أنه يحرص كل عام على التواجد في القاهرة للاحتفال مع الجمهور المصري بليلة رأس السنة الجديدة ، وذلك لحرص الكثيرين على حضور حفلاته بأكثر من مكان بالقاهرة ، بينهم شخصيات سياسية وهامة في مصر

ويقدم جسار أيضا وجبة غنائية دسمة في حفلاته برأس السنة سواء اغنياته العاطفية الشهيرة أو أغنيات الطرب الأصيل مثل سواح للعندليب وأغنيات لوردة وغيرها وذلك يجذب الجمهور الحاضر لحفلات رأس السنة كثيرا .



** ترفيه وبيزنس



قال الناقد الموسيقي أشرف عبد الرحمن إن ظاهرة تكدس حفلات راس السنة كل عام ليس لكون الجمهور معجبا بالإغنيات وإنما كنوع من الترفيه في هذه الليلة مثل تكدس مسلسلات رمضان كل عام أيضا .

وأضاف أن الحفلات أصبحت متاحة بشكل كبير سواء في مارينا أو دار الأوبرا المصرية أو الفنادق الضخمة بالقاهرة ودبي ولبنان.

ولفت إلى أن هذه الحفلات في هذه الليلة تخاطب الجمهور العربي بصورة أكبر ، وذلك يفسر تواجد المطربين العرب في هذا الموسم تحديدا عن أي وقت آخر طيلة السنة .

وأكد عبد الرحمن أنه أصبحت هناك منافسة قوية بين متعهدي الحفلات لاستقطاب نجوم الغناء في موسم رأس السنة للاستحواذ على النصيب الأكبر من حفلات رأس السنة بالإضافة لتدخل شركات تنظيم الحفلات أيضا في هذا الموسم لتنسيق هذه الأمور سواء في مصر أو الوطن العربي واصبح الامر عبارة عن بيزنس بالنسبة لهذه الشركات

ويرى أن انتشار هذه الحفلات ظاهرة ايجابية في الوضع السياسي الصعب الذي تعيشه البلاد.



** موعد لم الفلوس



ويرى الملحن حلمي بكر أن هذه الظاهرة أصبحت مجرد سبوبة لمتعهدي الحفلات وهو موعد ” لم الفلوس ” بالنسبة لأي مطرب ليس موجودا على الساحة الفنية منذ فترة للعودة للغناء مرة أخرى.

وقال “ليس لهذه الحفلات أي قيمة فنية أبدا مهما كان اسم المطرب المشارك في هذه الحفلات بموسم رأس السنة، والعبرة أن يكون للمطرب أغنية ناجحة في السوق .

وأضاف أن الجمهور الحاضر لحفلات رأس السنة لايهمه المطرب الذي يغني ولايهتم بسماع الأغنيات ،وإنما هو يحضرها للسهر مع زوجته أو صديقته.

وأكد أن حفلات راس السنة في الزمن الماضي كان المطرب يحيي الحفل ويحضر له جمهورا أما الآن أصبحت الحفلات عبارة عن جمهور ياتي للسهر، فيجب أن يحضر متعهدي الحفلات أي مطرب ليستمتع به الناس ليس أكثر .

وأكد بكر أن الاحتفال برأس السنة كان تقليدا قديما وليس موضة جديدة كما يعتقد الكثيرون حاليا ، حيث كان البعض يحتفلون في منازلهم، أم الآن أصبح الناس يحتفلون بالسنة الجديدة للخروج من همومهم ومشاكلهم.

وأشار أيضا إلى أن المنتجين يعتبرون حفلات موسم رأس السنة كتعويض عن خسارتهم ماديا بسبب قرصنة الألبومات والأغنيات على الانترنت وآخرون يعتبرونها تفاؤلا بالسنة الجديدة والبعض الآخر معه أموال ” مزهقاه ” فيذهب لدفع تذكرة حفل بقيمة 3000 جنيه في موسم رأس السنة .