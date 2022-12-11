Loading...

حفلات رأس السنة الغنائية بين مصر والرياض ودبي.. أجور مضاعفة وإقبال كبير

Loading...

يستعد العديد من نجوم الغناء بمصر والوطن العربي لاحياء حفلات ليلة رأس السنة الجديدة الأيام القادمة وذلك خلال آواخر ديسمبر الجاري

حفلات رأس السنة الغنائية بين مصر والرياض ودبي.. أجور مضاعفة وإقبال كبير
أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:23 ص, الأحد, 11 ديسمبر 22

يستعد العديد من نجوم الغناء بمصر والوطن العربي لاحياء حفلات ليلة رأس السنة الجديدة الأيام القادمة وذلك خلال آواخر ديسمبر الجاري ويناير القادم لعام 2023 .

وتتنوع هذه الحفلات بين مصر والرياض ودبي ولبنان أيضا ، وتشهد تواجد عدد من النجوم فيها نرصدها في التقرير الآتي :

حفلات رأس السنة في مصر

تشهد خريطة حفلات رأس السنة بمصر العديد من النجوم أبرزهم النجم محمد منير الذي يقدم حفلا بمول سبورت سيتي بالقاهرة الجديدة ، وكذلك النجمان وائل جسار وراغب علامة يحيان حفلات رأس السنة باحدى فنادق القاهرة الكبرى ، أيضا نيكول سابا تحي حفلا غنائيا باحدى فنادق القاهرة الجديدة ليلة رأس السنة ، وايهاب توفيق يحي حفلين غنائيين بمصر هذه الليلة بشيراتون القاهرة .

حفلات رأس السنة في دبى 2023

بينما تشهد الحفلات الغنائية في دبي ، تواجد النجم العراقي كاظم الساهر بحفل غنائي كبير 23 ديسمبر الجاري ، والنجم  الاماراتي حسين الجسمي بحفل 31 ديسمبر وكذلك مطرب المهرجانات عمر كمال يقدم حفلا بنفس الليلة  ، و تامر حسني يحي حفلا غنائيا 7 يناير بمسرح المجاز بالشارقة ، والمطربة ساندي تحي حفلا بفندق كونراد وكذك نجوى كرم بفيتسيفال أرينا 31 ديسمبر .

حفلات رأس السنة 2023 في الرياض

بينما تشهد حفلات الرياض بالمملكة السعودية تواجد نجوى كرم بحفل غنائي 31 ديسمبر .

حفلات رأس السنة 2023 في لبنان

ويحي النجم هاني شاكر  حفلين غنائيين بلبنان ليلة رأس السنة ، حيث يقدم شاكر حفله بقاعة لاسال صيدا الرميلة وحفل آخر 30 ديسمبر بصالة طلال بلازا ، والنجم العراقي كاظم الساهر يحي حفلا غنائيا ببيروت 31 ديسمبر .

ويتحدث بعض المتخصصين عن حفلات رأس السنة في السطور القادمة :

محمد منصور : النجوم المصريين يغنون خارج مصر والعرب حريصين على التواجد فيها

من ناحيته أعرب منظم الحفلات محمد منصور للمال : عن كون الحفلات الغنائية بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد هذه المرة مختلفة ، وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا بصورة كبيرة مقارنة بالسنين الماضية .

ولفت الى ان أغلب النجوم العرب مثل وائل جسار وراغب علامة وغيرهم ، يحيون حفلات غنائية ليلة رأس السنة بمصر بالفنادق الكبرى ، حرصا منهم على التواصل مع الجمهور المصري في هذه الليلة المميزة .

أما النجوم المصريين مثل عمرو دياب ومحمد حماقي وتامر حسني يحيون حفلات غنائية خارج مصر سواء في دبي أو الأردن أو السعودية وفقا ل” منصور” وذلك لكونهم معروفين في بلدهم ، لكن يفضلون التواجد خارج البلاد في هذه الليلة تحديدا للغناء لجمهور مختلف غير الذي اعتادوا عليه طيلة العام في حفلاتهم الموسيقية .

صلاح عطية : أسعار هذه الحفلات مكلفة وأجور نجومها أيضا

وقال الشاعر والمنتج الغنائي صلاح عطية إن حفلات رأس السنة مكلفة ماديا بدرجة كبيرة ، لذلك يقبل عليها شريحة معينة من الجمهور المصري والعربي ، لافتا إلى أن ذلك يرفع أسعار تذاكر هذه الحفلات وأجور نجومها الذين يغنون فيها .

وأكد أن أي دولة عربية سواء دبي أو لبنان والامارات وغيرها ، تشهد اقبال العديد من النجوم العاطفيين وكذلك نجوم المهرجانات أصبحوا متواجدين في هذه الحفلات بقوة .

ونوه إلى أنه ليس هناك أزمة أبدا في الاستعانة بنجومنا المصريين في الغناء في تقديم حفلات غنائية بالوطن العربي ، لإمتاع جمهور هذه الدول العربية سواء محمد حماقي أو تامر حسني وغيرهم الذين يحيون حفلات بمناسبة العام الجديد في دبي وغيرها .

حمادة البيلي : في هذه الليلة تحديدا يتضاعف أجر المطرب مقارنة بما يحصل عليه طيلة العام

وقال منظم الحفلات والموزع الموسيقي حمادة البيلي أن حفلات رأس السنة حنيما تتنوع في أكثر من دولة عربية ، يضيف ذلك للمطرب والمنظمين للحفلات أيضا .

وأردف أن النجوم اللبنانين هم الأقوى في مصر في هذه المناسبة ، موضحا أنه في هذه الليلة أجر المعدات الخاصة بأجهزة الصوت وغيرها تكون مكلفة أيضا .

وتابع قائلا أن في هذه الليلة تحديدا يتضاعف أجر المطرب مقارنة بما يحصل عليه طيلة العام من الحفلات الغنائية ، وذلك لاقبال الجمهور عليها بصورة كبيرة ، لاسيما أن كل فئة تتواجد لحضور هذه الحفلات بأفخم الفنادق في مصر على قدر امكاناتها المادية بسبب غلاء أسعار هذه الحفلات .

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:23 ص, الأحد, 11 ديسمبر 22