حفلات الموسيقين الكبار في السعودية.. استثمار في الفن الأصيل وصناعة الرياض الفنية

أقيم لأول مرة حفل موسيقي كبير باسم ” روائع السنباطي ” تحت رعاية هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بموسم الرياض المقام حاليا ، وأحياه عدد من نجوم الغناء بمصر والوطن العربي وهم أحمد سعد وصابر الرباعي ومي فاروق وريهام عبد الحكيم وايمان عبد الغني .

كما أقيم مؤخرا أيضا حفل بعنوان” روائع بليغ حمدي ” وأحياه عدد من النجوم الكبار أيضا بموسم الرياض ، هم انغام وأصالة ونانسي عجرم وصابر الرباعي وماجد المهندس .

وقدمت هيئة الترفيه السعودية حفل موسيقي كبير باسم ” روائع محمد الموجي ” أيضا منذ فترة ، وشارك فيه عدد كبير من النجوم وحقق مشاهدات كبيرة .

فارس فهمي : الهدف منها توجيه رسالة للوطن العربي أن الفن الأصيل بالسعودية

أعرب الملحن فارس فهمي عن أن المملكة العربية السعودية وهيئة الترفية تسعى منذ فترة لتقديم فنا شرقيا أصيلا ، لذلك تستعين بالفن المصري والطرب الأصيل وتقيم لعمالقته حفلات موسيقية ضخمة .

أضاف في حديثه ل” المال ” أن هذه الحفلات سواء ” روائع السنباطي ” أو” روائع بليغ حمدي ” وغيرها ، الهدف منها توجيه رسالة للوطن العربي أن الفن الأصيل أصبح بالمملكة العربية السعودية وليس مصر مثلما كان في الماضي .

أستطرد فهمي أن الشهرة كانت في الماضي من بلادنا لأي نجم أو مطرب أو عازف موسيقي بالوطن العربي ، أما حاليا بسبب ماتقدمه هيئة الترفيه السعودية أصبحت الشهرة تأتي من المملكة العربية السعودية ومن يغني أو يشارك في حفلات بها يحقق شهرة كبيرة .

صلاح عطية : نشكر كل من يقدر تاريخنا الموسيقي بهذه الصورة وفيها إعادة إحياء تراثنا الموسيقي

وأوضح الشاعر الغنائي صلاح عطية فقال : أننا يجب أن نشكر المملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه السعودية لما تقدمه للفن المصري منذ فترة ، لأن الفنان المصري في أي دولة عربية وجوده مهم ومؤثر وتكريمه في أي مكان يقال عنه أنه فنان مصري ، فحينما قام المطرب الراحل محمد فوزي بتلحين النشيط الوطني لدولة الجزائر الشقيقة وتم تكريمه كان يقال أنه فنان مصري.

لذلك نشكر كل من يقدر تاريخنا الموسيقي بهذه الصورة ، والأمر ليس في تكريمهم للموسيقين الكبار مثل رياض السنباطي أو بليغ حمدي وغيرهم بهذه الحفلات الموسيقية الضخمة التي تقيمها هيئة الترفيه السعودية ، وانما في كونها تساهم في توفير الفرصة للجمهور السعودي والعربي لسماع أغنيات لهؤلاء العمالقة في تاريخ الموسيقى المصرية وليس هناك أزمة أبدا وفق” عطية”.

وشدد على أن دار الأوبرا المصرية لاتملك تراث الموسيقى المصرية لأنها ليست جهة انتاجية مثل شركة صوت الفن التي كان يملكها ” عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب ومجدي العمروسي ، أنما دار الأوبرا مجرد هيئة رسمية تقدم أغنيات عمالقة الموسيقى والطرب المصري في حفلاتها المختلفة، لذلك هيئة الترفيه السعودية تساهم بما تقدمه بهذه الحفلات في اعادة احياء هذا التراث الموسيقي لكبار الموسيقين وتعطيها عمرا كبيرا في ذاكرة ووجدان المستمع .

أشرف عبد الرحمن :تحاول اقتحام السياحة الفنية بهذه الحفلات الموسيقية التي تحمل دعاية ضخمة

ويرى الناقد الموسيقي أشرف عبد الرحمن أنه في دار الأوبرا المصرية على مدى 32 عاما بمهرجان الموسيقى العربية ، يقام حفل موسيقي كبير اهداء لأحد العمالقة بالموسيقى المصرية سواء ” رياض السنباطي ” او “بليغ حمدي ” و” سيد درويش ” و” سيد مكاوي ” وغيرهم ، لذلك الفكرة التي تقام في المملكة العربية السعودية ليست جديدة بتقديم حفل ل” روائع السنباطي”.

ولفت إلى أن جميع الموسيقيين والعازفين الذين يشاركون في حفل ” روائع السنباطي” مصريين ، والمملكة العربية السعودية تركز منذ فترة على تقديم حفلات موسيقية لكبار الموسيقيين المصريين الذين أثروا في الوطن العربي كله وليس مصر فقط ، فهم يدركون جيدا أن مايقدمونه مربح تجاريا جدا لهم ، لأن السعودية ليس لديها تاريخ فني موسيقي عظيم كان له تأثير كبير في ذوق الوطن العربي مثل مصر ، فلا يملكون سوى ” محمد عبده ” و” طلال مداح ” فقط .

وأضاف أنها تحاول اقتحام السياحة الفنية بهذه الحفلات الموسيقية التي تحمل دعاية ضخمة وإمكانات كبيرة ، وذلك ساهم بالفعل في وصول عدد السائحين لموسم الرياض 2 مليون شخص وأكثر ، حيث أن الجمهور متعطش لهذه النوعية من الحفلات والاستماع لروائع موسيقار كبير مثل رياض السنباطي بأصوات كبار المطربين .