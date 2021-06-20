حفلات الموسم الصيفي بالأوبرا تعود للمطربين ونجوم الغناء بعد توقفها .. موسيقيون يعلقون

بعد توقفها لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا التي أثرت على أغلبية الأنشطة الفنية في مصر

تعود حفلات دار الأوبرا المصرية بعد غياب لنجوم الغناء، وذلك بعد توقفها لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا التي أثرت على أغلبية الأنشطة الفنية في مصر، حيث يفتتح الموسم الصيفي لحفلات الأوبرا الفنان محمد ثروت والفنان هاني شاكر أيضا خلال يوليو القادم تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية دكتور مجدي صابر.

نرصد في هذا التقرير آراء بعض الموسيقيين في عودة حفلات النجوم والمطربين بدار الأوبرا المصرية، والإضافة التي يمكن أن تتحقق من هذه العودة للنشاط الموسيقي.

عصام كاريكا: جائحة كورونا تسببت في توقف الحفلات الموسيقية ويصعب تقديم حفل لأنغام ودياب

وأشار الملحن عصام كاريكا إلى أن الحفلات الغنائية مازالت متوقفة ولم تعد مثل السنين الماضية، بسبب جائحة فيروس كورونا لكن إحياء هاني شاكر ومحمد ثروت لحفلات بدار الأوبرا المصرية خلال الأيام القادمة يعتبر شيئا جيدا.

وستكون بداية لعودة الحفلات مرة أخرى تدريجيا في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في البلاد بسبب هذا الوباء، لافتا إلى أنه مع انتهاء هذه الجائحة سيتغير الوضع تماما وستعود جميع الأنشطة والحفلات الغنائية بقوة في مصر.

وأكد كاريكا أنه يصعب حاليا ان تقدم أنغام او عمرو دياب حفلات موسيقية بمصر بوجود جمهور كبير لهم ، لان ذلك يشكل خطرا على الجميع برغم اننا نحتاج في السوق لمثل هذه الحفلات لكبار نجوم الغناء في مصر .

حلمي بكر: عودة الحفلات للمطربين قد يساهم في إعادة بناء الذوق والرقي في المجتمع

وأعرب من ناحيته الموسيقار حلمي بكر عن كون عودة حفلات دار الأوبرا المصرية لنجوم الغناء، قد تساهم في إعادة الرقي والذوق للجمهور بعد انتشار ما يسمى بالمهرجانات.

ويضيف أصبح كل من هب ودب يقدم مايريد موسيقيا ويطلق عليه مهرجانات، واختفت الأغنيات الراقية من السوق إلا ما ندر.

وتابع يجب أن تعود هذه الحفلات بقوة خلال الفترة المقبلة ، ويجب ان تكون هناك قناة خاصة بدار الاوبرا المصرية لاذاعة جميع حفلاتها الموسيقية والغنائية ، واعادة بناء الذوق في المجتمع بدلا من سيطرة اغاني المهرجانات وكليباتها علينا طيلة الوقت.