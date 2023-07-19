حفلات الساحل الشمالي بموسم الصيف.. نقاد: استكمال لمتعة الجمهور وبيزنس مشروع

يتسابق كثير من نجوم الغناء حاليا من مصر والوطن العربي لتقديم حفلات غنائية بالساحل الشمالي وذلك خلال فترة الصيف لهذا العام ، وافتتح هذه الحفلات النجوم عمرو دياب بحفل كبير ب” صول” بالساحل الشمالي وايهاب توفيق باحدى الشواطئ بالساحل الشمالي أيضا ، وشهدا حضورا جماهيريا كبيرا .

كما تجذب حفلات الساحل الشمالي بموسم الصيف لهذا العام ، العديد من نجوم الغناء العرب منهم النجم رامي عياش الذي يحي حفلا كبيرا الأيام القادمة ، كما يحي أيضا راغب علامة حفل كبير الفترة القادمة بالساحل الشمالي .

أحمد الروبي :هذه الحفلات تكون استكمالا لاستمتاع الجمهور بأجواء الصيف يوميا

أوضح المطرب أحمد الروبي صاحب أغنية ” سقفة ” الشهيرة ، أن حفلات الساحل الشمالي تتناسب مع أجواء الصيف بالنسبة للجمهور ونجوم الغناء أيضا .

حيث كنا في الماضي نرى حفلات المسرح الروماني بمارينا وغيرها من الأماكن التي كانت مخصصة لاقامة حفلات الصيف تحديدا وفق” الروبي” .

وتابع قائلا أن هذه الحفلات تكون استكمالا لاستمتاع الجمهور بأجواء الصيف يوميا ، لاسيما أن معظم الأشخاص يقضون اجازتهم الصيفية بمختلف الشواطئ ، لذلك يستغل معظم المطربين المصريين والعرب حفلات الصيف في جذب الجمهور بشدة لهذه الحفلات .

أكد أيضا أن برنامج الأغنيات التي يقدمها المطربين في حفلات الساحل الشمالي ، تكون بعيدة عن اللون الدرامي تحديدا ، فمعظمها تكون أغنيات ايقاعية صيفية ومبهجة .

حسن دنيا :الأمر عبارة عن بيزنيس يتم الاستفادة به في فترة الصيف الحالية

وعلق الملحن حسن دنيا أن جمهور الساحل الشمالي مختلف تماما عن الذي يتواجد في حفلات غنائية أخرى ، يرتدي ملابس صيفية سواء ” شورت أو مايوه ” ويذهب لهذه الحفلات للاستمتاع بالساحل الشمالي ويدفع قيمة تذاكر هذه الحفلات حتى لو كانت مرتفعة ، حيث أن المطرب يذهب لهذا الجمهور بنفسه على الشاطئ الذي يستمتع به في اجازته الصيفية .

وأكد أنه ليس أي مطرب يمكن أن يقدم حفلات غنائية كبيرة بالساحل الشمالي ، فيجب أن يكون له قيمته الفنية والشرعية لدى الجمهور ، حتى تحقق هذه الحفلات رواجا كبيرا مثل حفلات نجوم كبار أمثال عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي وغيرهم .

ولفت أيضا الى أن الأمر عبارة عن بيزنيس يتم الاستفادة به في فترة الصيف الحالية ، بين منظمي هذه الحفلات ونجوم الغناء ، وذلك أمرا شرعيا ليس فيه مشكلة لكونها تشهد اقبالا كبيرا من النجوم العرب والمصريين ويحضرها عدد كبير من الجماهير .

ربيع السيوفي :برنامج الأغاني لهذه الحفلات لم يعد مختلفا عن نوعية الحفلات الغنائية الأخرى

وقال الشاعر الغنائي ربيع السيوفي أن برنامج الأغاني لهذه الحفلات لم يعد مختلفا عن نوعية الحفلات الغنائية التي تقام في أوقات أخرى .

وشدد على أن شكل الأغنيات أصبحت تتناسب مع أجواء الصيف أو الشتاء حاليا ، حتى أغنيات الدراما أصبحت تقدم بشكل ايقاعي نوعا ما للمطربين .

ولفت الى أن نوعية هذه الحفلات تكون مختلفة للمطربين ، وأحيانا كثيرة تكون الأغنيات تحمل طابعا خفيفا من حيث كلماتها وألحانها ، انما الأغنية يمكن ان تحقق نجاحا في الصيف أو أي وقت أخر لو كانت مميزة .

وقال أيضا أن الفئة الجديد من المغنيين مثل مسلم وغيرهم هم الذين يقدمون اغنيات درامية نوعا ما حاليا للجمهور ، أما نجوم الغناء المعروفين لم يصبحوا مهتمين بتقديم أغنيات درامية مثل الماضي مقارنة بأغنيات ايقاعية .