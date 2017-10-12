حفظ التحقيق مع صحفي بتهمة الجمع بين وظيفتين

إيمان عوفقال مرصد صحفيون ضد التعذيب، إن النيابة حفظت التحقيق مع أسامة درويش الصحفي بجريدة "البيان" بالغربية، في اتهامه بالجمع بين وظيفتين -مدرس وصحفي- والتحدث إلى وسائل الإعلام، وادعاء تسريب امتحان اللغة العربية، للشهادة الابتدائية.وأضاف "المرصد"، أن تفاصيل الواقعة تعود حين كشف تسريب امتحان اللغ

إيمان عوف

قال مرصد صحفيون ضد التعذيب، إن النيابة حفظت التحقيق مع أسامة درويش الصحفي بجريدة “البيان” بالغربية، في اتهامه بالجمع بين وظيفتين -مدرس وصحفي- والتحدث إلى وسائل الإعلام، وادعاء تسريب امتحان اللغة العربية، للشهادة الابتدائية.

وأضاف “المرصد”، أن تفاصيل الواقعة تعود حين كشف تسريب امتحان اللغة العربية، للشهادة الابتدائية بالمحافظة، في شهر مايو 2017، على جروب بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد بدء اللجان بـ 30 دقيقة.

وأفاد أسامة بأنه استدعي للتحقيق، في الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، ليتم اتهامه بتسريب الامتحان على فيسبوك، فرفض استكمال التحقيق وطالب بتحويل التحقيق إلى النيابة الإدارية، وهو ما تم بالفعل، مشيرًا إلى أن قرار إيقافه عن العمل قد ألغي، وعاد إلى وظيفته بدءًا من أمس الأربعاء.